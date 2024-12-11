薔薔公開藝名由來「跟Ella有關」！　曾花6000元改名...試圖甩負面新聞

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》日前播出「疊字女報到！人如其名假不了！她們真的都很嬌」，藝人薔薔其實很不喜歡自己的綽號：「有天《我愛黑澀會》的單位打給我說要徵選，我說『這個節目很丟人，我不會去』，但他們一直拜託我，還說會給我錢，不會把我選上，而且只是去湊人數，我就去了。」而她也分享取綽號的過程！

▲薔薔分享取藝名的友由來。（圖／中天綜合台提供）

薔薔說：「他們叫我給名字，我說我叫『林嘉凌等於零』，他們說不行，我說那叫『頭又大』，他們也說不行，剛好有個同學在聽Ella的《薔薔之歌》，她就說不然妳叫薔薔，結果去了之後，他們竟然把我選上！」而薔薔也曾經改過名：「因為網路只要打『薔薔』兩個字，版面全部都是『吸毒』，我花6千塊找了大師幫我改名叫『林恩伶』，我用這個名字去電玩直播，沒想到留言全都說『這個就吸毒薔薔』，我就發現改名根本沒用。」

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▲依依也因為名字困擾。（圖／中天綜合台提供）



依依則因為身材嬌小常被誤會很柔弱：「我剛入行的時候，攝影大哥或工作人員都會覺得我好像很柔弱，所以出外景的時候，大家就會來幫我拿行李、提東西，但我其實超愛運動，力氣超大。」安心亞聽了也幫忙補充說依依的肌肉線條練得非常好，甚至還有結實的腹肌，但在場來賓還是不太相信，依依則一把抱起阿Ken，證明自己真的是位女力士：「納豆在醫院的時候，也都是我幫他扛上扛下的。」