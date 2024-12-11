瓊瑤背後最重要的兩個女人！　媳婦何琇瓊、秘書淑玲道別畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

知名言情小說作家瓊瑤在12月4日辭世，享壽86歲，消息震驚各界，演藝圈的子弟們紛紛送上哀悼之意。她生前拜託媳婦何琇瓊到淡水住宅發現她的遺體，囑託情同女兒的秘書在自己離世後，將她的影片與死訊公告於臉書。今（11）日瓊瑤在懷愛館舉辦告別式，稍早她的骨灰也移到陽明山花葬。

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▲瓊瑤與兒媳何琇瓊關係深厚。（圖／翻攝自臉書）

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瓊瑤告別式家祭結束後，兒子遵循她的遺願，將她的骨灰移到陽明山花葬，媳婦何琇瓊、孫女陳可嘉、陳可柔等家屬都遵從儀式，獻上花送她最後一程。

▲瓊瑤花葬媳婦何秀瓊獻花。（圖／記者黃克翔攝）

瓊瑤生前與媳婦何琇瓊感情深厚，離世前特別叮囑媳婦何琇瓊「來家裡一趟」，兩人不僅是婆媳，還是事業上的夥伴，過去瓊瑤電視劇播出，片頭製作人名字便是媳婦何琇瓊與丈夫平鑫濤的名字。瓊瑤離世後，她在朋友圈以8字簡短悼念「思念常在，精神永存。」

▲瓊瑤花葬媳婦何秀瓊（灰外套）鞠躬道別。（圖／記者黃克翔攝）



在瓊瑤告別式上，何琇瓊穿著灰色大衣送婆婆最後一程，在整個過程中雖然戴著口罩但仍能感受到她悲痛的心情，也被捕捉到不時拭淚的畫面，在陽明山的花葬儀式中，也由何琇瓊代表獻上白色花束。

▲瓊瑤秘書淑玲（左三）現身陽明山花葬。（圖／記者黃克翔攝）

而瓊瑤背後另一個重要的女人秘書淑玲，同樣也現身在陽明山花葬，戴著墨鏡低調現身，站在林心如的身旁，露出嚴肅的神情。此前，瓊瑤生前留下的最後一封親筆信就是給秘書淑玲，瓊瑤用她瀟灑的字跡寫下「淑玲：謝謝妳二十幾年的陪伴，妳是我的秘書，也是我的女兒。」

▲瓊瑤秘書淑玲（右）現身陽明山花葬。（圖／記者黃克翔攝）