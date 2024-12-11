愛心餐還是有暖心事！　江蕙連續2年捐款助店家

記者黃翊婷／綜合報導

台南一間曾奪下「台灣炒飯王」冠軍的炒飯店，因學生愛心待用餐遭濫用，老闆9日宣布終止學生愛心餐點活動，獲得許多網友力挺。不過，愛心待用餐也是有暖心的故事，例如台語天后江蕙連續2年捐款給新北一間咖哩店，台南一間健康餐盒店也曾分享受過幫助的民眾重回穩定生活的喜事。

▲江蕙連續2年捐款給新北一間咖哩店，讓愛心待用餐可以延續下去。（圖／ETtoday資料照）

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該間炒飯店會在門口擺放待用愛心餐，還推出愛心卡，本意是讓學生可以拿著這張卡，蓋一個章兌換一頓飯，但餐點內容由店家自行調配，沒想到竟然有一堆家長透過臉書、電話預訂，甚至指定品項，等到現場拿餐時才說要用愛心卡兌換。

▲炒飯店老闆宣布終止提供學生愛心餐。（圖／記者林東良翻攝）

炒飯店老闆無奈表示，愛心待用餐已經做了4、5年，沒想到增加愛心卡會衍生出濫用問題，因而決定終止學生愛心餐點活動，及時止損，「需要的人很多，不需要的人更多，只是說要怎麼擇善，擇善很重要。」但放在門外的愛心餐仍會持續提供。

炒飯店老闆的決定公開之後，獲得許多網友力挺，「每次大家想為社會盡一份心力的時候，某些人就喜歡出來濫用人家的善意來瞎搞」、「很多人的善良就是這樣被磨沒了」。

不過，關於愛心待用餐也是有一些正面的故事，例如新北一間咖哩店長期提供愛心待用餐，2023年9月時有一名聲障人士帶著2個孩子前來，卻只領取2份餐點，當時台語天后江蕙知道之後，私下透過朋友捐款給店家，今年2月、8月又各捐了1次，連續2年低調支持店家持續提供愛心餐。

江蕙復出….???????????? 也謝謝江蕙和所有捐款給我們與支持 因為有您們???????????? 讓我們能夠繼續幫助更多弱勢族群填飽肚子 夢想店營業到九月一日（品牌提升大改裝）???????????? ????????????⋯⋯泰感謝 由中田 咖哩（夢想店） 發佈於 2024年8月30日 星期五

台南一間長期提供待用餐的健康餐盒店也曾分享一段暖心的故事，一名年紀不大卻滿頭白髮的婦人長期領取待用餐，每次都很客氣，還會出示清寒證明，有一天婦人來到店裡婉拒領取待用餐，只說想要拿菜單，店家這才知道，婦人正在職訓中心上課，想拿菜單給工作人員訂外送，「開心的是，這位大姐在職訓局上課後，應該可以順利找到工作」、「祝這位大姐早日重回穩定的生活」。