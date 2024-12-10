柯泯薰攜手日團「登香港最大音樂節」　嗨到主辦人都被圈粉

記者蔡琛儀／台北報導

柯泯薰日前登上香港最大的國際音樂節Clockenflap，並在第三日的主舞台開場表演，他與日本樂團Fake Creators合作，演出八首曲目，包括兩首新作的首次現場演唱。而柯泯薰的表演成功點燃全場氣氛，甚至吸引音樂節主理總監親自到場欣賞，並表示自己已完全「被圈粉」。

▲柯泯薰登香港最大國際音樂節Clockenflap主舞台開場。（圖／Clockenflap提供）

柯泯薰與Fake Creators此次再度攜手演出，帶來了精彩的表演，儘管開場時觀眾尚未完全入場，柯泯薰以她標誌性、具有穿透力的歌聲和充滿感染力的表現，迅速吸引大批樂迷聚集，現場氣氛逐漸升溫，最終壓軸三首歌曲爆發熱潮，這股迅速聚攏觀眾的舞台能量令主辦單位大感驚訝。

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音樂節結束後，柯泯薰利用空檔逛了當地唱片行，並精挑幾張心儀的黑膠收藏。老闆更一眼認出她，兩人聊起新專輯《好好的 Be Good》的黑膠製作，柯泯薰更不忘推銷自己的作品，老闆也表示非常期待能引入這張充滿深刻情感的獨立製作專輯，讓更多香港樂迷感受她的音樂魅力。

▲柯泯薰正全力投入籌備12月26日於台北Legacy的專場演唱會。（圖／Clockenflap提供）

目前柯泯薰正全力投入籌備12月26日於台北Legacy的專場演唱會，並帶來一個加碼驚喜，由於黑膠預購反應熱烈，應歌迷敲碗要求，她特別追加推出CD版本，將與黑膠一同於演唱會當天發行。