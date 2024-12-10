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卓君澤被操到「歪腰」 林韋翰練球練到嚇到喊我不行了

記者葉文正／台北報導

前體育主播卓君澤（卓卓）加入節目《野！孩子起步走！》第二季主持群，第一集就和新北中信特攻球星林韋翰一同造訪宜蘭南澳國小。全校61人的南澳國小，人數雖不多，卻是籃球比賽得獎製造機，校長表示，獎盃、獎牌加起來已經超過全校人數，如此驚人的成績，卓君澤與林韋翰也好奇地跟著該校籃球隊一起練球，就是想一探這群小運動員的超強實力是如何培養出來的；沒想到，操到讓平常有在運動的卓君澤也累喊：「訓練讓我累到歪腰。」

▲卓君澤(左)加入節目《野！孩子起步走！》第二季主持群，和林韋翰(右)造訪宜蘭南澳國小。（圖／野！孩子起步走！》製作團隊提供）

▲卓君澤(左)加入節目《野！孩子起步走！》第二季主持群，和林韋翰(右)造訪宜蘭南澳國小。（圖／野！孩子起步走！》製作團隊提供）

宜蘭南澳國小傲人成績被其他學校質疑都在打球沒讀書，對此卓君澤和林韋翰拜訪南澳國小的校長時，也聊到此事，校長澄清：「練球時間是早上7點到8點，還有放學後的4點到5點，假日沒練習，頂多週三下午加練幾小時。」學校的球隊不挑學生，幽默表示，「因為沒得挑，只要學生願意參加，教練團就接受」。而校長和學生之間勾肩搭背，亦師亦友的良好互動，也讓卓君澤相當訝異。

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▲卓君澤(左)加入節目《野！孩子起步走！》第二季主持群，和林韋翰(右)造訪宜蘭南澳國小。（圖／野！孩子起步走！》製作團隊提供）

▲卓君澤(左)和林韋翰一起做剝皮辣椒醬。（圖／野！孩子起步走！》製作團隊提供）

為讓卓君澤和林韋翰真實體驗南澳國小的小球員日常，他們甚至深入教室，和大家一起上英文課，課後直奔球場做暖身操，每個階段都不馬虎，全員先是練習帶球上籃、帶球倒退奔跑、三人快攻上籃以及全場三打二實際練習，一連串的練習菜單，也讓卓君澤氣喘如牛，林韋翰更是直呼：「我不行了！」甚至驚訝問：「這真的是國小的訓練量嗎？」並接著說：「我有點嚇到，有點多了。」

▲卓君澤(左)加入節目《野！孩子起步走！》第二季主持群，和林韋翰(右)造訪宜蘭南澳國小。（圖／野！孩子起步走！》製作團隊提供）

▲卓君澤和林韋翰除了和學生交流球技，也一起到溪裡抓蝦。圖／《野！孩子起步走！》製作團隊提供。（圖／野！孩子起步走！》製作團隊提供）

其實，林韋翰去年飽受膝傷所苦，進行修復手術，即便錄影時還在復健，仍不錯過和小球員的球技練習，這讓主持夥伴卓君澤看在眼裡，「我們就是共患難，因為他的膝蓋傷勢，動刀完沒多久，還在復健當中，還沒有辦法使出全力跟這些小朋友們切磋，原本是想說，負責在旁邊訓練監督他們。但今天教練就是完全把我們算在裡面，我們必須要參與，一起感受一下他們平常生活是什麼樣子，不過我覺得這才能夠真正了解到他們平常到底有多喜歡這件事情，他們太熱情、太有活力了」。

到了第二天，卓君澤和林韋翰仍陪著訓練，大量的運動，讓卓君澤笑稱：「（小球員）吃電池長大。」而林韋翰也在陪伴過程發現：「我覺得他們跟都市小孩的球風完全不一樣，因為都市小孩講求的是花俏的動作，然後用最漂亮的方式出手，但是成功率不高；他們是打最純粹的籃球，跑得快、跳得高，然後用最簡單的方是去得分，我覺得這才是回歸到最單純的籃球應該要做的事情。」

南澳國小探訪下來，2位主持人不只深入小球員的校園生活，也和孩子們共創休閒娛樂，不僅一起在溪邊抓蝦，還到辣椒館手工製作一罐剝皮辣椒，而卓君澤更把親自製作的辣椒寫上老公威廉（廖亦崟）的名字，當個「辣」妻；林韋翰則對在溪裡和小朋友玩成一團印象深刻，著實體會到「野一下」的樂趣。《野！孩子起步走！》第二季11月28日起，每週四晚間六點，在YouTube官方頻道播出。

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