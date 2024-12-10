記者蔡琛儀／台北報導

新加坡女歌手J.M3劉宣怡推出新歌〈30,000〉，源自人生若將「年」換算成「日」，平均80年只有29,200天，讓她有所體悟，人生不到30000天，提醒聽眾，人生短暫，要用盡全力活得精彩。

▲J.M3 劉宣怡推出新單曲〈30,000〉。（圖／華納提供）

她分享，歌曲靈感來自於一天偶然發現的小知識：「如果人能活到80歲，那麼這一生僅有29,200天。」這讓她有所體悟，人生不到30,000天，時間是這世界上最公平的事，如何活得精彩不留遺憾才是最重要的。

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對於如何活得不留遺憾，劉宣怡分享了自己的目標：「我很喜歡海邊，是那種一整天望著一望無際的海發呆都OK的人。我期盼著能有個一起床就看得到海的人生，希望能在40歲前擁有一個能眺望著海的公寓！」

▲J.M3 劉宣怡坦言人生最大的遺憾，就是外婆從未有機會看見她站上舞台表演。（圖／華納提供）

她也提到，人生最大的遺憾，就是外婆從未有機會看見她站上舞台表演，「小時候第一個遞給我麥克風的人是她，常常都會拉著我和她一起唱卡拉OK，也常開玩笑說我應該去參加兒童唱歌比賽。如果她還在世上的話，看到我踏上舞台表演一定很開心。有特別演出的時候，時不時都會思念她的存在。」她也期待未來在海外也能有機會站上萬人舞台唱給新朋友們聽，也希望很快能有一場自己的演唱會，並且邀請家人到現場。