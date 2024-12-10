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柏霖回饋台東暖心舉動曝光　曝「又幫戲劇唱片頭曲」

記者蔡琛儀／台北報導

柏霖對台東有著深厚情感羈絆，每次造訪這片土地，都被其壯麗的自然景致和濃厚的人文氛圍深深打動。日前台東縣政府與他所屬的台灣索尼音樂共同策劃並舉辦的「藝術行政暨展演課程培育計畫」，成果發表會由柏霖擔任主軸。

▲▼柏霖將在台東開唱。（圖／索尼提供）

▲柏霖擔任培訓成果發表會的主軸。（圖／索尼提供）

柏霖在發表會準備過程中不僅分享了自己多年的工作經驗，還指導學員們如何在藝術活動中發揮專業能力，並強調幕前與幕後協同合作的重要性。學員們透過實際操作，從前期策劃、現場執行到後期回饋等各個環節，累積了寶貴的實戰經驗。

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這場音樂會將於12月13日晚間7點30分，在台東市區的波浪屋前隆重登場。主辦方希望藉由柏霖的歌聲，為台東的秋冬描繪出豐富的光彩，不僅是一場精彩的音樂盛宴，更是一個促進觀光的絕佳機會，期待透過音樂，將台東的多元譜寫成動人的篇章，分享給更多人。

▲▼柏霖將在台東開唱。（圖／索尼提供）

▲柏霖為影視劇《與君無別離》演唱片頭曲〈越過時空來愛你〉。（圖／索尼提供）

此外，他最近也為電視劇《狂飆人生》演唱片尾曲〈對白〉，不到一個月的時間，又再次為影視劇《與君無別離》演唱片頭曲〈越過時空來愛你〉，這首歌是一首將宿命感與愛情深情交織的歌曲，歌詞與旋律完美詮釋出劇中男女主角的情感旅程，他表示，在第一次聽到demo時，發現自己和歌詞中理解愛的方式是一樣的，這也讓他在錄音時能夠沈浸在歌曲中，將愛的情感完全釋放。

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