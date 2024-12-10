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「三本柱」李晧禎明年離開台灣！　李雅英發聲祝福好友：幸福最重要

記者孟育民／台北報導

來自南韓釜山的啦啦隊女神李皓禎在去年來台發展，加入Fubon Angels，與南珉貞、李雅英兩位隊員被封為「韓籍三本柱」。然而，李皓禎的台灣經紀公司2日發出公告，宣佈與其結束合作關係，而李皓禎明年也將回到韓國工作。李雅英9日出席快閃店與粉絲見面，發聲送祝福給好友。

▲▼李雅英送祝福給李皓禎。（圖／翻攝自IG）

▲李雅英送祝福給李皓禎。（圖／翻攝自IG）

李雅英首家快閃店在台北DJB STORE TW展開，活動為期7天，第一天吸引大批粉絲，她昨天特別現身與粉絲互動。提到李皓禎離台的消息，李雅英表示：「她是我在台灣一起加入的第一支棒球啦啦隊的韓國啦啦隊員，因此我們建立了很深的感情。皓禎是一個非常努力、又非常漂亮的朋友，所以我相信無論她在哪裡，都一定會受到大家的喜愛。我認為，最重要的是她自己的幸福。我非常尊重皓禎的決定，也希望大家都能珍藏對皓禎的美好回憶。」

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▲▼李雅英。（圖／記者孟育民攝）

▲李雅英出席快閃店，店裡有許多限量商品。（圖／記者孟育民攝）

另外，李雅英坦言未來想多方面發展，有意在台接戲，也有想發單曲的計劃，「其實我的粉絲們很喜歡我唱歌的樣子，但由於我的歌唱實力還不足，如果想要發行單曲，可能需要再多練習唱歌 ？明年我會繼續努力做好現在的啦啦隊活動，並把握每一個能讓我成長的機會！當然，棒球啦啦隊活動也是必不可少的！」她今年聖誕節也將在台灣度過，「雖然目前還沒有特別的活動計劃，但晚上可能會和粉絲們通過直播互動！」

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李晧禎, 李雅英, Fubon Angels, 南珉貞, 韓籍三本柱

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