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鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

記者潘慧中／綜合報導

《小明星大跟班》最近請來5位經紀人揭開幕後的工作秘辛，其中資歷長達20年的大衛透露，某年負責鴻海尾牙的公關公司本來已選定A女主持，結果B女主持卻主動表達可以無酬的意願，讓公關公司傻眼直呼：「這個手段太下流了！」

▲▼大衛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲公關公司直呼太下流。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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大衛表示鴻海很常邀請郭子乾主持尾牙，而這類大型活動一般都是男女搭檔的雙主持，但當時並沒有指定的女主持，「跟你有合作過的女藝人都可以，因為有默契嘛，然後口條清楚都OK。」

▲▼大衛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲鴻海尾牙向來是外界的一大焦點。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

挑選出兩位女主持後，經過內部評選，最終由A女勝出。沒想到，B女不知道從何打聽到A女脫穎而出的消息，竟自行致電公關公司老闆，「我很喜歡這個企業，郭董是我偶像。我可以不要錢來這邊主持！」

▲▼大衛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲B女願意無酬主持。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

這番話傳出後嚇壞業界人士，最終因為公關公司覺得B女的手段「太下流、太不入流」，仍堅持讓A女擔任郭子乾的搭檔。然而，B女不只這一招。

▲▼大衛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲B女的手段嚇到業界人士。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

大衛透露B女會假借幫公關公司找主持人的名義，打聽同行的價碼，再以更低的價錢去接案，「搞到最後很多同行的主持人都知道她用這一招。」

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