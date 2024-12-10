《康熙》合體破局！蔡康永爆搭理科太太開節目　「規劃進度曝光」

圖文／鏡週刊

已經停播近9年的《康熙來了》，原有望再度重出江湖，但最後因節目型態沒讓蔡康永和小S（徐熙娣）百分百滿意而破局。不過蔡康永仍然對主持很有興趣跟想法，製作人詹仁雄透露，有意找同樣知識廣泛的理科太太，和他組成全新搭檔，做一個說故事的全新型態節目。

▲詹仁雄（中）原本想讓小S（右）和蔡康永（左）重出江湖，但因節目內容卡關，合體暫時停擺。（翻攝自詹仁雄臉書）

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理科太太近來因為忙碌離婚官司，YouTube頻道近10個月沒更新，終於在上個月上線了最新影片，而嘉賓正是傳出有望和她合作的蔡康永。當時蔡康永還問她怎麼這麼久沒更新，理科太太笑說，其實一直都有在認真工作，只是沒有拍出來，「找到機會請康永哥來幫頻道開光一下。」

▲理科太太歷經和前夫的官司風波，終於在上月更新頻道。

網友讚讚讚 八十萬點閱

兩人在節目中談論親子關係，理科太太透露自己曾因與父母的關係而尋求諮商，坦言比感情問題還難解，蔡康永好奇她有沒有說過父母常會講的「我把你養到這麼大」「我那麼辛苦生你出來」之類的話？理科太太則表示從來沒有。

▲蔡康永（右）許久未在公開場合露面，10月出席蕭敬騰婚禮。中為唐綺陽。

影片上線才3週就創下80萬點閱數，網友紛紛讚聲說：「兩個聰明人對話，真舒服，三言兩語就到題」「很棒很感性很有建設性，是康永哥上遍各大訪談我最喜歡的一集內容」「只一分鐘，康永哥就拿走主導權，直接變成主持人。」

詹仁雄也早就嗅出蔡康永和理科太太的化學效應，10月參加蕭敬騰婚禮時，就曾親口邀約兩人合作節目，希望能用說故事的型態，策劃和過去完全不同的綜藝節目內容，不過目前都還在發想階段，最快也要明年才會開始規劃。

邊鼓敲敲敲 回憶殺浪潮

▲小S（左）和蔡康永（右）主持的《康熙來了》，一直是觀眾心中的經典綜藝節目。（中天提供）

蔡康永對於詹仁雄想找他和理科太太合作，由經紀人代回應，表示目前還沒有接到邀約，蔡康永最近都忙於寫作跟出書宣傳；理科太太則說確實有在婚禮上遇到，很謝謝厚愛，但還是會想專精在自己的事業上。

近來回憶殺浪潮不斷，除了粉絲敲碗希望《康熙來了》能重回螢光幕，Energy也合體成功、棒棒堂則將主持新節目。詹仁雄受訪表示，自己最近將敖犬簽入旗下公司，將打造全新節目，由敖犬擔任主持人，帶領一群原子少年小鮮肉展現各項才藝，重新帶起當年《模范棒棒堂》的風潮。



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