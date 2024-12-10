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小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流　小優、鮪魚友誼翻船

▲小優（左）和鮪魚（右）私下是超級好姐妹，不只是鄰居，兩人也會一起出席友人聚會，但被爆出早已鬧翻。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

綜藝咖女藝人小優最近運勢堪稱水逆，先是被大根控訴是大嘴巴，爆料他和空姐未婚生子，接著又在路邊被拍到埋胸已婚男子，被疑是小三；豈料接二連三的亂流還沒完，她和閨密鮪魚（徐瑋吟）的友情也生變，原本感情好到買同一建案當鄰居，如今互相移除社群追蹤，見面也尷尬。

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流　小優、鮪魚友誼翻船

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▲小優在演藝圈主打女丑形象，最近才因被大根控大嘴巴而沾惹風波。（圖／翻攝自小優IG）

從《大學生了沒》出道的小優，以三八阿花的形象闖演藝圈，經常上節目大聊白目事蹟，表面上被圈內友人嫌棄，但其實人緣頗佳，只不過近期卻被爆出，和閨密鮪魚（徐瑋吟）鬧翻，原因竟是身邊友人看不下去鮪魚仗著牙尖嘴利，常當眾數落小優，於是站出來幫忙說話，竟讓鮪魚氣到直接取消追蹤小優社群。

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流　小優、鮪魚友誼翻船

▲小優（右）和鮪魚（左）原本是好閨密，但近日傳出友誼生變，已經互相取消追蹤。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）

原本好鄰居　半夜陪診

鮪魚熱愛在社群上分享心靈雞湯，比如說近期多篇都在講友情，「不是你的總會弄丟，不適合的工作、不真誠的友誼、不確定的愛情」「每當想要篩選朋友，突然有天就發現曾經的篩選都是有意義的」等，友人透露，其實就是在講小優。

友人表示，小優雖然白目白目的，是個傻大姐，身邊友人都算是滿包容她的，鮪魚畢竟是比小優年輕8歲的後輩，每次有什麼事都要在大家面前批鬥，結果朋友為小優講幾句話，鮪魚卻很介意，雙姝的心結也就越來越深，破裂到如今不相往來。

而能讓鮪魚瘋狂發文自我療癒，也是因兩人的關係曾經相當緊密，2019年小優陪鮪魚看房時，就是考慮到有姐妹互相照應，於是兩人就買了上下樓層當鄰居，一起入住北市內湖，此外還雇用同個打掃阿姨，也會一起慶生。去年小優因腎臟發炎，在家痛到滿地打滾，半夜急call鮪魚求救，鮪魚陪同去急診室待了整夜，也讓小優感動地發文說「謝謝最強保母鮪魚，愛你辛苦了。」

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流　小優、鮪魚友誼翻船

▲鮪魚陪小優整夜在急診室吊點滴，並認為她們兩個獨居女子買房做鄰居的決定很對。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流　小優、鮪魚友誼翻船

▲小優發文感謝鮪魚的陪伴，還稱讚她是最強保母。（圖／翻攝自小優IG）

愛鑽牛角尖　友情破裂

但隨著友情破裂，曾經的互相照應顯得格外諷刺。關於兩人的性格差異，其實共同友人丫頭就剖析過，她說有次聚會聊起圈內八卦，鮪魚出聲問是誰？眾人竟都沉默滑手機，居然被鮪魚發現，丫頭當下傳訊息給其他人「不要在她面前講，她嘴巴很大」，但丫頭解釋，是因為鮪魚很會鑽牛角尖，很多話不能當面講，如果是對小優就可直說，她也不會想太多。

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流　小優、鮪魚友誼翻船

▲鮪魚（右）曾和辜菀允（左）是好姐妹，但一起出外景時卻遭辜菀允偷拍裸照，雙姝因此對簿公堂，就此決裂。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）


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