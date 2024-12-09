高校街舞票選倒數！人氣排名持續變動　誰能抱走冠軍

活動小組／特別報導

「2024 ETtoday 高校街舞嘉年華人氣票選」活動已進入倒數最後一週！還沒有為你心愛的選手投票的粉絲們，現在就是展現熱血的關鍵時刻，把握僅剩的7天，為他們衝出人氣巔峰，贏得榮耀！

▲《ETtoday高校街舞嘉年華》本周前5名即時戰況（圖／活動小組）。

截至12月9日下午2點半止，目前在團體組的賽事中，「耕莘專校」以驚人的 6,914票穩居第一名寶座。他們這次準備的表演匯集了兩屆學姊學妹的全力合作，展現了優異的創意與默契，絕對令人期待！而個人組的部分，則是由黃亭嬛以 4,862票暫居領先，她精湛的舞技與舞台魅力吸引了無數支持者。兩組選手已經連續兩週穩守人氣冠軍寶座，能否最終奪下人氣獎？將取決於本周粉絲們的最後應援！

●學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch！馬上參加►►►



團體組

目前位居第二名的是「海工熱舞 x 光仁熱舞 x 重商女熱」的三校聯合隊伍則迅猛追趕，他們以Hiphop、 Jazz舞風見長，在本週急起直追上升一個名次，實力不容小覷。而目前第三名的「淡商熱舞 x 松商街研 x 百齡熱舞」，展現了多元舞風的完美融合，包含 Locking、Hiphop、Breaking 和 Jazz 等風格，每個動作都充滿爆發力與藝術性。在短短幾天內，這兩支隊伍的票數多次交替，名次瞬息萬變，不到最後一刻，一切都可能發生反轉。趕快投下你們的關鍵一票，為心目中的最佳隊伍奮戰到底！



個人組

個人組目前冠軍仍由金甌勁舞的「黃亭嬛」暫時保持領先。她對舞蹈的熱愛與專注，將每個動作做到極致追求。與朋友一起練習、挑戰極限的過程，也創造了無數珍貴回憶，對她而言，舞蹈不僅是一種表達，更是生命的一部分。

緊隨其後的是目前排名第二的「劉真」，來自西松熱舞的她，透露這次表演將帶來超炸的Hiphop與火辣的Jazz演出，誓言讓觀眾目不轉睛，感受最熱血沸騰的視覺震撼！而第三名的選手「盧雨婕」也緊追不捨，每一位參賽者的努力都為舞台注入了靈魂與故事，帶來無可取代的感動。

值得注意的是，目前位居第四與第五名的沈郁文與林祖堯票數差距極小，兩人都展現了無可挑剔的舞台表現與爆發力，隨時可能逆轉局勢，競爭異常激烈！

▲ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選，個人組競爭白熱化（圖／活動小組）。



不僅投票讓選手有機會贏得人氣獎，參加投票活動的粉絲們還有機會獲得豐富獎品，包括Switch Lite與ETtoday限量手機揹帶等超過100項驚喜獎項等你來拿！快來參與這場青春與舞蹈的盛宴，為你喜歡的選手獻上最後的應援，和他們一起迎接榮耀時刻吧！



●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧►►►

●我要如何參加呢??

步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！

步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(下圖A)，

步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(下圖B)、則進入人氣投票頁面。

步驟4 挑選舞團隊伍(下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票、中獎機會越大喔。





●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??

除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(上圖D)，換票票數，沒有限制喔。



●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??

每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

●學長、學姐快幫你的母校打Call，投票抽Switch，馬上來投票►►►►



●這個舞團好酷，馬上來投票►►►►



●我想抽Switch Lite，馬上來投票►►►►



▲高校街舞嘉年華人氣票選，天天投票抽Switch Lite等超過100項好禮 (圖 / 活動小組)。