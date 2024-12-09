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高校街舞票選倒數！人氣排名持續變動　誰能抱走冠軍

活動小組／特別報導

「2024 ETtoday 高校街舞嘉年華人氣票選」活動已進入倒數最後一週！還沒有為你心愛的選手投票的粉絲們，現在就是展現熱血的關鍵時刻，把握僅剩的7天，為他們衝出人氣巔峰，贏得榮耀！

▲（圖／活動小組）

▲《ETtoday高校街舞嘉年華》本周前5名即時戰況（圖／活動小組）。
截至12月9日下午2點半止，目前在團體組的賽事中，「耕莘專校」以驚人的 6,914票穩居第一名寶座他們這次準備的表演匯集了兩屆學姊學妹的全力合作，展現了優異的創意與默契，絕對令人期待！而個人組的部分，則是由黃亭嬛以 4,862票暫居領先，她精湛的舞技與舞台魅力吸引了無數支持者。兩組選手已經連續兩週穩守人氣冠軍寶座，能否最終奪下人氣獎？將取決於本周粉絲們的最後應援！

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團體組
目前位居第二名的是「海工熱舞 x 光仁熱舞 x 重商女熱」的三校聯合隊伍則迅猛追趕，他們以Hiphop、 Jazz舞風見長，在本週急起直追上升一個名次，實力不容小覷。而目前第三名的「淡商熱舞 x 松商街研 x 百齡熱舞」，展現了多元舞風的完美融合，包含 Locking、Hiphop、Breaking 和 Jazz 等風格，每個動作都充滿爆發力與藝術性。在短短幾天內，這兩支隊伍的票數多次交替，名次瞬息萬變，不到最後一刻，一切都可能發生反轉。趕快投下你們的關鍵一票，為心目中的最佳隊伍奮戰到底！


個人組
個人組目前冠軍仍由金甌勁舞的「黃亭嬛」暫時保持領先。她對舞蹈的熱愛與專注，將每個動作做到極致追求。與朋友一起練習、挑戰極限的過程，也創造了無數珍貴回憶，對她而言，舞蹈不僅是一種表達，更是生命的一部分。

緊隨其後的是目前排名第二的「劉真」，來自西松熱舞的她，透露這次表演將帶來超炸的Hiphop與火辣的Jazz演出，誓言讓觀眾目不轉睛，感受最熱血沸騰的視覺震撼！而第三名的選手「盧雨婕」也緊追不捨，每一位參賽者的努力都為舞台注入了靈魂與故事，帶來無可取代的感動。

值得注意的是，目前位居第四與第五名的沈郁文林祖堯票數差距極小，兩人都展現了無可挑剔的舞台表現與爆發力，隨時可能逆轉局勢，競爭異常激烈！

▲（圖／活動小組）ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選，個人組競爭白熱化（圖／活動小組）。
 
不僅投票讓選手有機會贏得人氣獎，參加投票活動的粉絲們還有機會獲得豐富獎品，包括Switch Lite與ETtoday限量手機揹帶等超過100項驚喜獎項等你來拿！快來參與這場青春與舞蹈的盛宴，為你喜歡的選手獻上最後的應援，和他們一起迎接榮耀時刻吧！

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▲（圖／活動小組）

●我要如何參加呢??
步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！
步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(下圖A)
步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(下圖B)、則進入人氣投票頁面。
步驟4 挑選舞團隊伍(下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票中獎機會越大

▲（圖／活動小組）

●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??
除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(上圖D)，換票票數，沒有限制喔。

●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??
每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

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▲（圖／活動小組）
高校街舞嘉年華人氣票選，天天投票抽Switch Lite等超過100項好禮 (圖 / 活動小組)。

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