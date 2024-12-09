主播劉芯彤新家「月管理費破萬」！　開箱豪華公設：獨自享受太舒服

記者黃皓瑋／綜合報導

前主播劉芯彤作風親民，經常透過社群平台分享日常、與網友互動，近期她與老公「火星人」換新家，她也發文分享新家樣貌。她坦言該社區1個月的管理費破萬元，不過內部的溫泉設施卻讓她相當喜愛，直呼在冬季的雨天獨自使用「真的太舒服」。

▲劉芯彤與老公火星人換新家。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

劉芯彤昨（8日）在臉書上傳影片，曬出新家的溫泉公設，畫面中可見一座半露天的長方形溫泉池，空間十分寬敞。她也透露火星人過去不喜歡去泡溫泉，不過最近卻經常去新家泡溫泉，她因此好奇詢問「為什麼變得這麼愛泡溫泉」，火星人則表示：「管理費一個月萬把塊付，當然要努力上山使用公設，不然很虧。」讓她直呼「果然是金牛座」。

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▲劉芯彤曬出新家的溫泉公設。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

劉芯彤也透露，新家的溫泉有「大眾湯」與「家庭湯」2種，而且除了家庭湯需要扣每戶的持有點數，其他所有公設都是無限量供應，「但，這麼多公設，我真的只愛這個大眾湯，尤其在冷冷下雨的冬季，獨自一人享受，真的太舒服。」貼文一出讓不少網友相當羨慕，直呼「冬天有這個超讚的」、「溫泉度假村的感覺」、「好想當鄰居」。

▼劉芯彤Facebook貼文。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤。如遭刪除請見諒）

