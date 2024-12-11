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小孟老師／12月11日星座運勢　巨蟹財運趨穩「射手激情告白」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：不急躁有進展
感情：打動彼此心房
財運：降低破財風險
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤

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雙子座

工作：做好市場調查
感情：表露真誠心聲
財運：獲得良好商機
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：雙魚

天秤座

工作：知曉最新訊息
感情：態度謙虛有禮
財運：投資冷門有賺
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：善於營造氣氛
感情：交友積累人脈
財運：新興行業獲利
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：射手

金牛座

工作：調整恢復心情
感情：展現細微貼心
財運：主動向外求財
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：獅子

處女座

工作：耳聰目明好運
感情：建立友善關係
財運：投資眼光獨特
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：職場良好互動
感情：輕鬆應對社交
財運：財務問題減少
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：水瓶

天蠍座

工作：與同事好合作
感情：收到意外禮物
財運：投資分析獲利
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：雙子

雙魚座

工作：對產品有信心
感情：意外遇見愛情
財運：留意投資行情
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：事業豐富多彩
感情：雙方相處愉悅
財運：財神爺在外地
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：天蠍

獅子座

工作：適宜多看看書
感情：雙方兩情相悅
財運：平和心好運氣
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：處女

射手座

工作：進修補充技能
感情：激情告白方式
財運：謹慎規避風險
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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