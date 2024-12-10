小孟老師／12月10日星座運勢　牡羊工作卡關「今天全都通」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：得到指點幫助

感情：人際圈好人緣

財運：平衡投資支出

幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：射手

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雙子座

工作：獲得支援幫助

感情：愛情貴人運強

財運：長輩提供金援

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：天蠍

天秤座

工作：朋友引見事業

感情：單身者桃花多

財運：貴人指點生財

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：調好人際關係

感情：易獲異性幫助

財運：容易達成所願

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

金牛座



工作： 讓事業有進展

感情：調整個人心態

財運：外地求財順利

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：魔羯

處女座

工作：提升專業能力

感情：相親大好日子

財運：投資耐性勿急

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：精進溝通技巧

感情：單身適合約會

財運：得財見好就收

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：獅子

天蠍座

工作：親切態度待人

感情：打扮漂亮性感

財運：求財有所突破

幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：水瓶

雙魚座

工作：長官慧眼賞識

感情：戀愛勇氣重要

財運：運用智慧理財

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：克服艱深困境

感情：娛樂增加戀愛

財運：好財運多在外

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：天秤

獅子座

工作：合夥默契十足

感情：單身把握桃花

財運：不錯投資商機

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：天蠍

射手座

工作：積極主動做事

感情：心事和朋友聊

財運：發現投資管道

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。