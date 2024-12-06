豆芽陪短今錄完影「遇拍照魔人」！　拒合照遭白眼：不用這樣擺態

記者王靖淳／綜合報導

豆芽（Sandy；林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，近年轉作經紀人之餘也常透過社群記錄日常，今（6）日她透過Threads發文透露，前幾天在陪短今錄完影走出電視台時，遇到一群拍照魔人圍拍，當時她表示趕時間，婉拒合照要求，不料卻被對方白眼。為此，豆芽感到相當無奈：「拍照真的不是藝人的義務，真的不用這樣擺態。」

▲豆芽近年轉作經紀人。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

豆芽透露，這些拍照魔人常出現在展場活動，但她認為這群人並非真正支持藝人的粉絲，反而更像是誰出來就拍誰，似乎毫無篩選或目的。豆芽提到，當時她和短今急著趕往簽約現場，便上前婉拒這群拍照者的要求。她強調，自己的態度非常客氣，並向對方解釋「我們趕時間，可能真的沒辦法。」然而，其中一位拍照者的反應讓她感到不適，「一位拍照魔人直接翻白眼，然後走掉……。」

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▲豆芽陪短今錄影遇到一群拍照魔人。（圖／翻攝自Threads／sandy_doya）

對於這樣的行為，豆芽直言感到無奈，「拍照真的不是藝人的義務，你也不是專程在等我們，真的不用這樣擺態...。」她希望大家能理解藝人的處境，尤其在緊急狀況時，應該尊重藝人的時間與行程安排。貼文曝光後，立即掀起網友討論，紛紛留言表示，「辛苦了」、「這種討厭鬼真的別理他」、「這種人很多，接機時已經見識過了」、「那種人對待他的態度，就是直接拒絕。對方白眼妳們也回他白眼。」