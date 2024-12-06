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周杰倫演唱會「神級轉場」畫面太強大！歌迷讚爆：懲罰上廁所的人

周杰倫演唱會「神級轉場」畫面曝光！歌迷驚呼：懲罰上廁所的人

▲周杰倫成為大巨蛋開個唱第1人。（圖／杰威爾提供）

圖文／CTWANT

天王周杰倫從5日起一連4天在大巨蛋舉辦演唱會，半個演藝圈都來朝聖，台下坐著滿滿大咖，歌迷也紛紛在社群上分享演唱會畫面，搶不到票的歌迷也能隔著螢幕感受天王的魅力。有歌迷光速曬出周杰倫這場演唱會的「神級轉場」，網友笑說：「周杰倫真的會替柯有綸懲罰每個在他唱歌去上廁所的人。」

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周杰倫登上大巨蛋，嘉賓一直外界關注焦點，嘉賓之一的柯有綸上台演唱〈哭笑不得〉，就在歌曲中間飆高音時，眼看整首歌還沒結束，柯有倫突然隨著升降台緩緩下降，周杰倫則接著升起自彈自唱〈最後的戰役〉，讓歌迷超驚喜。有現場觀眾在IG即時剪輯畫面分享，還搭配歌詞字幕，直呼「這轉場太Smooth！真的太神了，好喜歡！」

周杰倫演唱會「神級轉場」畫面曝光！歌迷驚呼：懲罰上廁所的人

▲柯有倫降下後，周杰倫隨即升起。（圖／林倩IG）

該名粉絲火速分享演唱會畫面，讓其他買不到票的歌迷嗨爆，紛紛直呼「妳的速度太強大」、「沒買到票的我滿足了」、「妳的發文速度才是神」、「這po文速度根本現場直播吧」、「這轉場真的好有梗」、「拜託洗版」、「原來哭笑不得也能接最後的戰役」、「周杰倫真的會替柯有綸懲罰每個在他唱歌去上廁所的人」。

周杰倫整晚唱了歌單的30首歌之外，開放歌迷點歌環節，依然讓歌迷點好點滿，共點了15首歌，包含〈擱淺〉、〈不能說的秘密〉、〈聽媽媽的話〉、〈我是如此相信〉、〈以父之名〉、〈公主病〉、〈退後〉、〈珊瑚海〉、〈手寫的從前〉、〈聽見下雨的聲音〉、〈藉口〉、〈彩虹〉、〈楓〉、〈最長的電影〉、〈甜甜的〉。最後周杰倫以〈七里香〉，為演唱會畫下完美句點，大約於晚上11點結束，並向歌迷約定好大喊：「明天見！」

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