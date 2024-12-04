ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大嘻哈時代》第3季驚傳「950萬補助歸零」已撤案！得5座金鐘也沒用

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》兩季節目不僅掀起台饒旋風，在「金鐘獎」累計拿下五項大獎，口碑收視雙贏。（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

台灣嘻哈選秀實境《大嘻哈時代》接連二季，不僅掀起台饒旋風，讓嘻哈文化出圈引領音樂潮流，節目在金鐘獎中累計拿下五項大獎，Youtube更有超過20億曝光，不少參賽選手更因此爆紅。眾所期待的《大嘻哈時代》第三季，原訂在今年8月舉辦記者會宣布啟動，未料卻傳出臨時喊卡，就連節目申請到的文化部補助金950萬元，日前也已歸零，備註改成「已撤案」，讓新一季節目增添變數。

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《大嘻哈時代》首季冠軍YoungLee，決賽時特別將夜市文化搬上舞台。（圖／MTV提供）

由三立電視與MTV台製作出品的《大嘻哈時代》是全台第一個大型嘻哈選秀實境節目，2021年首季開播就創下驚人佳績，不僅YouTube突破4300萬收視人次、OTT平台也蟬聯冠軍數周，並在隔年電視金鐘拿下「綜藝節目獎」、「一般節目類燈光獎」、「一般節目類美術設計獎」共三項大獎。

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲邀來金牌製作人陳鎮川（左）與知名MV導演謝乾乾掌舵製作。（圖／大嘻哈時代提供）

收視口碑雙贏的《大嘻哈時代1》，當年獲得文化部節目補助2千萬，而2023年1月首播的《大嘻哈時代2》也再度拿到2千萬文化部補助金，並邀來金牌製作人陳鎮川與知名MV導演謝乾乾掌舵製作，全面提升硬體設備，以豐富運鏡和視覺效果，搭配競技的緊張刺激氛圍結合風趣串場，塑造獨特風格，也在第58屆電視金鐘獲得「節目類燈光獎」與「節目類美術設計獎」共二項大獎、及第五屆走鐘獎「最佳節目獎」的肯定。

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲蔡詩芸、迪拉胖及陳星翰3人擔任《大嘻哈時代2》評審。（圖／三立、MTV提供）

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲9m88、A-Lin、Karencici、宇宙人、美秀集團等，特別擔任《大嘻哈時代2》嘉賓，與選手們一起合作演出。（三立、MTV提供）

此外，集結第二季冠軍阿跨面、馬克SAVAGE.M、小卡比、REX、Gummy B、Green Father比杰、林潔心、E1and、芮鯊RapShark、艾蜜莉AMILI等《大嘻哈時代》的選手，定於7月在Zepp New Taipei舉辦《2024 HOMECOMING 演唱會》台北場，主辦單位卻在開唱前突然宣布取消，完全不同於當時比賽結束後的《大嘻哈時代2》More 2 Come巡迴演唱會場場秒殺。

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲星二代鹿希派、金陽，都曾參賽《大嘻哈時代2》，卻雙雙未能進入最終決賽。（圖／三立、MTV提供）

而原本計畫在8月啟動的《大嘻哈時代3》記者會，則在活動舉辦的前2天於粉專公布延期：「為整體考量節目製作與海選效果原定8月9日的啟動記者會延後舉辦。」之後所申請的950萬元文化部補助金也歸零、備註「已撤案」。

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲《大嘻哈時代3》記者會在活動舉辦的前2天於粉專公布延期。（圖／翻攝自大嘻哈時代臉書）

對於《大嘻哈時代3》文化部補助金已撤案一事，三立電視回應本刊表示：「只是目前暫時延期。」

獨家／5座金鐘加持仍無效　《大嘻哈時代》第三季驚爆「已撤案」

▲《大嘻哈時代3》申請文化部補助金950萬元，日前悄悄成為「已撤案」。（圖／翻攝自文化部網站）

延伸閱讀
冬日溫暖1／彭佳慧嗑薑母鴨進補　小8歲男友忙進忙出好貼心
議員淪車手1／彰化政壇之星醜聞不斷　被批「偷吃慣犯」債務纏身入詐團
教育館工程1／科教館遭爆工程疑有弊　工程落後六成包商沒事

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

推薦閱讀

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家

人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行

快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 大嘻哈時代

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態
  2. 小孟老師／12月4日星座運勢　金牛樂於助人
  3. 美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！　比莉還嗆：我們是藝人欸
  4. 吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制
  5. 吳佩慈男友爆欠250億「她繼續吃魚子醬」！ 被追債痛罵：人血饅頭
  6. 《大嘻哈時代》第3季驚傳「950萬補助歸零」已撤案！得5座金鐘也沒用
  7. 周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話
  8. 周杰倫開唱倒數歌單曝！　冷門歌曲有這些...點歌「千萬不能點這首」
  9. 吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上
  10. 周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366