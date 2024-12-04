《大嘻哈時代》第3季驚傳「950萬補助歸零」已撤案！得5座金鐘也沒用

▲嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》兩季節目不僅掀起台饒旋風，在「金鐘獎」累計拿下五項大獎，口碑收視雙贏。（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

台灣嘻哈選秀實境《大嘻哈時代》接連二季，不僅掀起台饒旋風，讓嘻哈文化出圈引領音樂潮流，節目在金鐘獎中累計拿下五項大獎，Youtube更有超過20億曝光，不少參賽選手更因此爆紅。眾所期待的《大嘻哈時代》第三季，原訂在今年8月舉辦記者會宣布啟動，未料卻傳出臨時喊卡，就連節目申請到的文化部補助金950萬元，日前也已歸零，備註改成「已撤案」，讓新一季節目增添變數。

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▲《大嘻哈時代》首季冠軍YoungLee，決賽時特別將夜市文化搬上舞台。（圖／MTV提供）



由三立電視與MTV台製作出品的《大嘻哈時代》是全台第一個大型嘻哈選秀實境節目，2021年首季開播就創下驚人佳績，不僅YouTube突破4300萬收視人次、OTT平台也蟬聯冠軍數周，並在隔年電視金鐘拿下「綜藝節目獎」、「一般節目類燈光獎」、「一般節目類美術設計獎」共三項大獎。

▲邀來金牌製作人陳鎮川（左）與知名MV導演謝乾乾掌舵製作。（圖／大嘻哈時代提供）



收視口碑雙贏的《大嘻哈時代1》，當年獲得文化部節目補助2千萬，而2023年1月首播的《大嘻哈時代2》也再度拿到2千萬文化部補助金，並邀來金牌製作人陳鎮川與知名MV導演謝乾乾掌舵製作，全面提升硬體設備，以豐富運鏡和視覺效果，搭配競技的緊張刺激氛圍結合風趣串場，塑造獨特風格，也在第58屆電視金鐘獲得「節目類燈光獎」與「節目類美術設計獎」共二項大獎、及第五屆走鐘獎「最佳節目獎」的肯定。

▲蔡詩芸、迪拉胖及陳星翰3人擔任《大嘻哈時代2》評審。（圖／三立、MTV提供）



▲9m88、A-Lin、Karencici、宇宙人、美秀集團等，特別擔任《大嘻哈時代2》嘉賓，與選手們一起合作演出。（三立、MTV提供）

此外，集結第二季冠軍阿跨面、馬克SAVAGE.M、小卡比、REX、Gummy B、Green Father比杰、林潔心、E1and、芮鯊RapShark、艾蜜莉AMILI等《大嘻哈時代》的選手，定於7月在Zepp New Taipei舉辦《2024 HOMECOMING 演唱會》台北場，主辦單位卻在開唱前突然宣布取消，完全不同於當時比賽結束後的《大嘻哈時代2》More 2 Come巡迴演唱會場場秒殺。

▲星二代鹿希派、金陽，都曾參賽《大嘻哈時代2》，卻雙雙未能進入最終決賽。（圖／三立、MTV提供）



而原本計畫在8月啟動的《大嘻哈時代3》記者會，則在活動舉辦的前2天於粉專公布延期：「為整體考量節目製作與海選效果原定8月9日的啟動記者會延後舉辦。」之後所申請的950萬元文化部補助金也歸零、備註「已撤案」。

▲《大嘻哈時代3》記者會在活動舉辦的前2天於粉專公布延期。（圖／翻攝自大嘻哈時代臉書）



對於《大嘻哈時代3》文化部補助金已撤案一事，三立電視回應本刊表示：「只是目前暫時延期。」

▲《大嘻哈時代3》申請文化部補助金950萬元，日前悄悄成為「已撤案」。（圖／翻攝自文化部網站）



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