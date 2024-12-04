吳念軒熱戀角頭千金！　2年前「車上撫臉」洩愛…準女婿先進門

▲素有「姐姐收割機」的吳念軒（左圖）與「角頭千金」張芷瑄（右圖）2年前被拍到外送水煎包的溫馨接送情，如今已交往2年。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

堪稱「姐姐收割機」的男星吳念軒，出道以來情史分別包括吳心緹、莫允雯與方志友，桃花緋聞不斷。不過他2022年被拍到與《角頭》系列監製張威縯之女，也是該系列作品出品人張芷瑄交往，2年來似乎已得到準岳父認可，不僅金馬慶功宴當晚待滿全場，早前也透露有參演《角頭》影集，看來戀愛也帶動了事業。

本屆金馬獎得獎名單11月23日揭曉，施名帥以《角頭—大橋頭》一片的「阿猛」角色奪下男配角獎，當晚劇組沒選餐廳或餐酒館作為慶功宴場所，而選了符合電影氣味的台北知名酒店「龍亨」舉辦慶功宴，也在媒體圈引起一陣討論。

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▲吳念軒（左）與大他4歲的方志友（右）合作《粉紅色時光》，事後竟爆出2人的車上曖昧對話錄音。（圖／TVBS提供）

穩交兩年 準岳父肯定

當晚除了電影成員出席外，非該片演員的吳念軒也現身慶功宴。吳念軒與《角頭—大橋頭》出品人張芷瑄2022年被直擊相戀，兩人在街頭上演外帶水煎包的溫馨接送情，更在車上深情撫臉。

張芷瑄是事業女強人，吳念軒一臉溫和無害，互補起來十分般配，這段戀情曝光後，吳念軒乾脆認愛，2人戀愛談得相當低調，但已獲準岳父肯定，圈內皆稱「宏哥」的張威縯，更在IG公開表示很「喜歡」吳念軒。

▲張威縯在IG分享《角頭》影集的角色劇照，開鏡時沒出席的吳念軒（右二）赫然在列。（圖／翻攝自張威縯IG）

其實2022年2人的戀情曝光2週後，《角頭》影集開鏡，到場演員大大小小41位，並沒有吳念軒，但吳念軒在金馬慶功宴上當場向記者證實有演出影集，這中間的變化，可能是信任也可能是機會。

▲今年9月《角頭》IP大家長張威縯（右三）赴對岸參拜，女兒張芷瑄（左二）與吳念軒（左一）也隨行。（圖／翻攝自張威縯IG）

金馬慶功 惦惦陪女友

當晚吳念軒並沒有以「準女婿」之姿滿場飛，但也坐下與媒體閒聊，等李安導演與金馬主席李屏賓凌晨4點半到來，與在場的人大合照時，他則乖乖蹲在女友身旁陪伴；等到李安與李屏賓趕往下一場慶功宴，吳念軒也沒先走，一直待到最後，才一個人搭計程車離開。

▲當年22歲的吳念軒（左）憑《紅衣小女孩2》扮演「虎爺」乩身出名，該片女主角為楊丞琳（右）。 （圖／翻攝自吳念軒IG）

現年29歲的吳念軒，7年前在《紅衣小女孩2》飾演「虎爺」乩身一角一炮而紅，且入圍第54屆金馬獎最佳新人，業界頗為看好，2022年之前作品也不斷，都保持一年至少一部劇集或電影的產量。

▲導演李安（後排右二）、金馬主席李屏賓（後排右四）與《角頭—大橋頭》主創合照，吳念軒（前排左一）蹲在女友張芷瑄（前排左二）身旁。（圖／翻攝自張威縯IG）

這2年吳念軒只推出2部短片，目前手上還有《角頭》影集與客語劇《星空下的黑潮島嶼》待播，後者他飾演一名與好幾位醫生菁英被關在綠島監獄的年輕農夫，剃光頭在綠島等地拍了好幾個月，還為了這個角色去考了中餐丙級證照。

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