56歲蕭薔內臟脂肪只有1！　右肩疼痛就醫「全身健檢」結果超驚人

記者黃庠棻／台北報導

台灣第一美女蕭薔的年曆，推出邁入第29年，最吸引眼球且讓人津津樂道的莫過於她軟若無骨的瑜珈功力，她親自解密「心柔軟了，身體也會跟著柔軟。 多些瑜珈閱讀，循序漸進，傾聽自己身體的聲音，每個人都可以感受到身心的平和」。

▲蕭薔是演藝圈知名的美魔女之一。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



正因為身體太柔軟，蕭薔透露「凡事有一體兩面，有時在練習較高難度瑜珈時，因為可以一再碰觸伸展的底線，以致對痛感的感知反而不敏銳，加上長時間寫字，等到發現手臂疼痛時，已經需要就醫了」。

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▲蕭薔是演藝圈知名的美魔女之一。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



去年右肩疼痛影響日常作息，蕭薔先是到復健診所就醫，再到新光醫院看骨科，做了各種檢測之後，院長告訴她「一點都不用擔心，骨密、骨質都非常的正常，骨相也很漂亮，名符其實美到骨子裡」。 據悉，她檢測出來的骨齡只有28歲。

▲蕭薔是演藝圈知名的美魔女之一。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



不僅如此，蕭薔同時做了全身健檢，各項指數都安全過關，內臟脂肪甚至只有1，朋友稱她是「無脂人」，她笑說「身上脂肪剛剛好就好，反而是心無罣礙更好，日日抄寫心經，時時都有好心情」。這些年，她專注公益活動，和以往一天只睡一小時截然不同，深切體悟「心裡沒鈎，就不會掛住千斤重擔，而生活就像一杯茶，多些少些又如何？」

▲蕭薔是演藝圈知名的美魔女之一。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



蕭薔連續29年用慈善、關懷的心，和製作團隊聯手做出絕美年曆，她的新年新希望是：「願見者能起歡喜心，人心向善，自然安穩踏實。 美麗、健康、快樂其實並不難，珍惜世上所有的人，事，物，珍惜當下，就是《珍世麗寶》最想訴說的」。

▲蕭薔是演藝圈知名的美魔女之一。（圖／珍世美學慈善基金會提供）