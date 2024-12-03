李多慧愛逛迪化街　決定與李洋王齊麟臺北跨年

記者葉文正／台北報導

臺北市政府觀光傳播局今（3）日釋出「臺北最High新年城-2025跨年晚會」形象影片，以「創意接力」為主題，串聯「2025年雙北世界壯年運動會」，展現臺北跨年與國際賽事的無縫銜接。觀傳局更攜手指定旅館推出住宿活動，符合條件入住即可獲得跨年晚會搖滾區入場證，近距離感受跨年精彩。另12月7日起，多元主題週「懷舊復古週」將率先登場。

▲李多慧在迪化街。（圖／台北市觀傳局）



觀傳局表示，今年跨年形象影片特別邀請啦啦隊女神李多慧、Dragon Beauties小龍女及2024巴黎奧運金牌組合李洋、王齊麟跨界助陣，並融入創意與「接力」的概念，呈現出這座城市不斷向前的活力氛圍，串聯「臺北跨年」與「2025雙北世壯運」，象徵明年臺北的兩大國際盛典接力登場！



▲李洋(左)與王齊麟。（圖／台北市觀傳局）

此外，觀傳局也攜手臺北市指定合作旅館公私協力推住宿優惠活動，於跨年期間(12月31日)，國內自由行旅客連續入住2晚，或國外自由行旅客連續入住3晚，即可獲得「跨年晚會主舞臺搖滾區入場證」，近距離感受精彩表演帶來的熱情與震撼，一起倒數迎接2025，合作旅館名單與詳細資訊可至官網查詢。



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▲李多慧(左二)在迪化街體驗傳統台灣文化。（圖／台北市觀傳局）

觀傳局說，為讓民眾提前感受臺北跨年的熱鬧氛圍，特別於12月7日起的四個週末，於臺北市政府東南廣場精心規劃「多元主題週」系列活動，本週12月7日至8日將迎來第一個主題「懷舊復古週」，邀請民眾沈浸於經典懷舊的美好時光，在好吃、好逛、又好玩的市集裡享受復古商品攤位、臺式道地懷舊小吃、說書同樂等，現場還有許多舞臺表演，歡迎民眾一起來參加。