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《彈一場完美戀愛》榮登「全球BL第一殿堂」　經紀公司力邀劉泯廷赴泰

記者蕭采薇／台北報導

由涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame（Kasama Kranjanawattana）主演的音樂BL台劇《彈一場完美戀愛 First Note of Love》，確定將在12月1日起登上「全球BL第一殿堂」泰國GMMTV，於泰國國內電視放送，成功為台劇走向國際的文化輸出設下新的里程碑！

▲（左）Jame、（右）劉泯廷《彈一場完美戀愛》瑞卡CP爆紅。（圖／GagaOOLala提供）

▲Jame（左）、劉泯廷（右）《彈一場完美戀愛》瑞卡CP爆紅。（圖／GagaOOLala提供）

由台灣、日本、泰國合製的《彈一場完美戀愛》，集結國際資源帶來全新BL台劇的視野，本劇泰國合製單位STAR HUNTER ENTERTAINMENT，不但是劇中4帥主演之一Jame的經紀公司，更是這次《彈一場》以泰語版登上GMMTV播出的重要幕後推手。

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透過牽線，與Jame搭檔CP的演員劉泯廷，也開始拓展海外機會，11月還受邀出席STAR HUNTER的2024年度LINEUP 藝人發表大會，讓粉絲又驚又喜，期待瑞卡CP的後續發展，STAR HUNTER的CEO First Chanan更大讚劉泯廷外型與戲劇表現出色，「肯定會是泰國粉絲的菜！」期待未來能有更多緊密合作。

▲（左）Jame、（右）劉泯廷《彈一場完美戀愛》瑞卡CP爆紅。（圖／GagaOOLala提供）

▲Jame（左）經紀公司看好劉泯廷（右），認為他是「泰國人的菜」。（圖／GagaOOLala提供）

《彈一場完美戀愛》由金馬獎入圍片《莎莉》新銳導演練建宏執導，講述一段患有舞台恐懼的過氣歌手Neil（涂善存飾演）與新的音樂搭檔小海（張豐豪飾演）相戀，透過音樂創作幫助彼此走出陰霾，重新找回勇氣的暖心故事。全新番外篇實境節目《完美CP戀愛NOW》在GagaOOLala獨家上架。

 

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劉泯廷, Jame, 彈一場完美戀愛

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