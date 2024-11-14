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謝瓊煖、李雪《影后》母女情引共鳴！　劇本「密麻手寫筆記」曝光

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

《影后》播出後許多情節引起觀眾共鳴，其中謝瓊煖與李雪的母女情、鍾欣凌怒罵製作人，大器放手林廷憶等劇情，也掀起網上一片熱議。鍾欣凌表示「我覺得經紀人跟演員之間的關係有時候很像是父母親跟孩子，看到自己的小孩被欺負，用一種不被孩子看見的方式在保護著她」。

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▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

至於在殺青酒外頭那場戲，鍾欣凌認為胖姐在車上講的那些話，不僅是在對史艾瑪喊話，也彷彿像是在鼓勵自己，告訴自己不要氣餒。而演活單親媽媽柯麗芬一角的謝瓊煖更特地將當時拍攝的劇本翻出來分享，表示「這一場戲我自己是蠻平常心的，但因為台詞比較多，確實有做一些功課」。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

謝瓊煖坦言跟導演在討論「試鏡戲」的時候，我們都覺得在現實生活裡，有時候其實不會說這麼多話，但是因為這場戲是在試鏡的狀態，要講台詞，原本導演寫的最後那一句，並不是現在大家看到的那個樣子，直呼「我自己在閱讀上覺得太做作、太難講了，就是演員們會討厭講的那種台詞。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖翻出《影后》的筆記。（圖／Netflix提供）

對此，導演也覺得可以依謝瓊煖自己覺得順暢的方式去講，坦言「最後我自己想了蠻久、做了一些筆記，然後就是大家看到的那樣了」感謝大家的熱烈迴響。

Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。該作將在11月7日於Netflix全球獨家播出，準備引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

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謝瓊煖, 李雪, 影后

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