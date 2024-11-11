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Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，消息曝光後不只掀起外界關注及討論，更有人挖出Tommy以前在影片中被Ryu虧說吃牡蠣今晚要幹嘛時，與Yuma對視的曖昧畫面。

▲▼Tommy（圖／翻攝自YouTube／TommyTommy Japan）

▲Yuma、Tommy曖昧對視的片段遭挖出。（圖／翻攝自YouTube／TommyTommy Japan）

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影片中可見到，Tommy在去年7月與Ryu、Yuma一起到一家位在東京的居酒屋用餐，過程中彼此有說有笑，不過當Tommy打算點一份炸牡蠣來吃的時候，被Ryu開玩笑虧說「你吃那個你想幹嘛？你今晚想幹嘛？」接著Tommy則露出尷尬的表情表示沒幹嘛，同時也頭抬起來，害羞地看了站在一旁的Yuma。

▲▼Tommy（圖／翻攝自YouTube／TommyTommy Japan）

▲Tommy表示想點一份炸牡蠣來吃。（圖／翻攝自YouTube／TommyTommy Japan）

事實上，Tommy今（11）日在道歉聲明中坦承介入Ryu、Yuma的感情，透露從去年12月開始和女方約會，不過兩人到今年3月已無聯絡，並向兩人以及所有受影響的人致歉。他深知單憑道歉難以彌補過錯，但仍希望以此表達自己的歉意，並承諾將記取教訓，不再犯下相同的錯誤。貼文曝光後，立即掀起網友兩派留言，除了有粉絲希望他加油之外，也有網友認為此事很敗好感，因此紛紛留言要他退出YouTube，掀起不小討論。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

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Ryu, Yuma, Tommy, YouTuber, 網紅

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