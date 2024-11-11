金獅獎導演參加金馬影展愛上台灣　梁湘華陪逛龍山寺「算鳥卦」

記者黃庠棻／台北報導

女性情慾話題電影大作《艾曼紐2024》將於12月13日台灣上映。曾以《正發生》獲得威尼斯金獅獎的導演奧黛麗迪萬，前晚（9）日應邀飛來台灣，出席金馬影展舉行台灣的首場公開放映，泰坦廳滿場的觀眾更給予熱烈的回應和踴躍提問。也讓導演大讚台灣觀眾相當了解他的想法和影片，更承諾之後有機會一定來台灣拍攝新片。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／双喜電影提供）

《艾曼紐2024》今（11）日推出正式預告，除了男女互相探索的調情台詞，還有性慾高張的絕美場面，搭配了一組獨特的旋律，只有兩個音符，推動了整個預告的氛圍，其實這兩個音符，是電影最高潮時，兩個女性角色的對決的重要信號。導演藉由這些細膩的細節，帶入預告，希望能讓觀眾品味到女性導演在這個情慾作品選擇的獨特視角。

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▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／双喜電影提供）



以《燃燒女子的畫像》、《塔爾》讓人印象深刻的諾耶米梅蘭特，化身新一代的絕美情慾女神「艾曼紐」，和以影集《白蓮花大飯店》受人矚目的神祕型男威爾夏普，不斷在片中相互挑逗勾引。還有戲精娜歐蜜華茲和聲音非常有磁性的《怪奇物語》傑米坎貝爾鮑爾，甚至還有金馬影帝黃秋生，在片中精彩客串演出。預告更可看到諾耶米梅蘭用盡各種方式，探索情慾歡愉的各種可能，極度撩人。

▲《艾曼紐2024》在金馬影展播出。（圖／双喜電影提供）



導演奧黛麗迪萬在參加金馬首映之前，聽說影廳是相當大且豪華的場地，還表示非常緊張，怕觀眾太少或是不喜歡《艾曼紐2024》，但在看到滿場觀眾和感受到熱烈的映後對談後，導演更是感謝台灣觀眾熱情與支持讓她十分感動。此系列的首部電影《艾曼紐1974》描述艾曼紐夫人，隨夫到曼谷旅居，而發生的一連串充滿異域遐想的情慾探索。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／双喜電影提供）



《艾曼紐2024》是導演閱讀原著後，再進一步用當代的女性視角改編，這次故事發生在香港。她透露，因為自己很喜歡王家衛的電影，所以有一段劇情，她特地選在《重慶森林》的重要場景「重慶大廈」取景。

有觀眾詢問「為何選擇是香港而不是台灣？」她說，首度來到台灣後，嘗試了很多獨特的台灣風俗，也覺得很想進一步探索，有機會希望能再回來台灣拍電影。映後主持人還力推「台灣人的情慾也很厲害喔！」引起現場大笑。她也請金馬的觀眾們推薦這部電影給朋友，她很期待正式上映時，與台灣觀眾探討本地的情慾觀點。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／双喜電影提供）



導演奧黛麗迪萬這次來台也遇到兩位獨特的朋友，分別是《破浪男女》的女主角劉主平以及入圍金馬獎最佳新人的梁湘華。梁湘華陪導演暢遊台北老城區，也彼此分享了關於愛與慾望的不同觀點。她也盡了地主之誼，陪逛龍山寺，還帶導演去算鳥卦。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／双喜電影提供）

《破浪男女》女主角劉主平則是去了首場放映看片，也在片商的引薦下與導演奧黛麗迪萬單獨會面。劉主平準備了極具台灣特色的布袋戲偶給導演，也解釋了《破浪男女》的男主角單親爸「手指很靈活，會演布袋戲」效果十足。她解釋，這款布袋戲偶，是按照「青蛇」的角色製作，她簡單的描述了自己的角色與青蛇、與單親霸之間的關係。讓導演很好奇，請片商安排她看《破浪男女》。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／双喜電影提供）



艾曼紐（諾耶米梅蘭特飾）為了尋找失去的性愛愉悅，在搭機前往香港出差時，於這個充滿感官肉慾的國際城市裡，展開各種邂逅與探索，勇敢追求極致情慾體驗。同時，也遇見經常躲著她的神秘男子篠原慶（福田知盛飾）。

篠原慶帥氣又特立獨行的行為，深深吸引艾曼紐的目光，兩人也展開更進一步的相互挑逗與追尋。《艾曼紐2024》即將在12月13日全台盛大上映。