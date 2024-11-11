Tommy偷吃Yuma三個月！　「神隱不發聲」背後原因全說了

記者王靖淳／綜合報導

日本YouTuber Tommy最近被爆出介入好友Ryu、Yuma的婚姻，風波持續延燒，Tommy在神隱2天的時間後，今（11）日首度公開發文向外界致歉，同時也坦言自己在去年12月開始和Yuma約會，不過兩人到今年3月已無聯絡，並進一步詳細說明自己之所以遲遲未發聲的背後原因。

▲Ryu、Yuma最近爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

Tommy透露，他與Yuma自去年12月起曾多次見面，包括在台灣、大阪和橫濱的會面，然而，他在今年3月意識到自己的行為不當後便主動停止了與Yuma的聯繫。Tommy坦言，最近女畫家提到他介入Ryu和Yuma的關係，自己才決定站出來承擔責任，接受外界的批評，並向相關當事人道歉。

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Tommy解釋，自己之所以遲遲未發聲，是因為希望尊重Ryu與Yuma的立場，並認為在雙方當事人未公開說明前，自己不宜先行發言。然而，經過共同朋友的傳達，他感謝Ryu的寬容並獲得對方的尊重，使他最終決定公開致歉。Tommy表示，「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這。」並強調自己不應該讓這麼多人受傷害。

▲Tommy發文坦言介入Ryu、Yuma。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

最後，Tommy再次向Ryu、Yuma以及所有受影響的人致歉。他深知單憑道歉難以彌補過錯，但仍希望以此表達自己的歉意，並承諾將汲取教訓，不再犯下相同的錯誤，「我真的做錯事情，想在這邊跟大家好好的講對不起，也想再一次跟他們說對不起，雖然我知道再多的對不起也沒有用，但是我想說的。」

【Tommy全文】

沒有選擇第一時間出來說明、是有很多的顧慮、非常抱歉。



關於我跟Ryu Yuma的事情。

如同Ryu IG上的po文內容

從我這邊想跟大家說明、po文裡面說的「男方」確實是我

2023年12月中。Ryu Yuma來台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面

2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面

2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面

以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次

從2024年3月開始、已經沒有跟Yuma任何聯絡。雖然發現錯誤已經晚了、不過後來反思反省自己這件事非常不對的

一直到前幾天、女畫家提到我介入Ryu Yuma的關係、雖然後面發生的關於女畫家的事情我也不清楚。不過這整個事情、因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判

我沒有說話、因為Ryu Yuma本人都沒有說話，如果我先說了也很不對。我只能自己跟Ryu道歉、因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼、但如果他同意我同時跟大家道歉、我很願意這樣做。

只是從他po文裡面沒有提到我的名字、也要保護他想保護的人、也沒有告訴我可不可以這樣做、所以我就先不說、因為我真的最想最應該說對不起的是他。也不想在沒有經過他同意的情況下公開說對不起

這是我重大過錯、必須要接受大家批評。我讓很多人失望

Ryu IG上po文的內容、 Ryu有提到說「整個事情的大流程裡、惡的源頭還是在我這」

想跟Ryu、 大家想強調「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這」我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。

經過共同的朋友轉達、他尊重我要不要公開發文的決定。

很謝謝他的寬容、讓我有機會跟大家說、我真的做錯事情、想在這邊跟大家好好的講對不起、也想再一次跟他們說對不起、雖然我知道再多的對不起也沒有用、但是我想說的