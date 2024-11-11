Tommy認了「去年12月開始約會Yuma」！　道歉Ryu：惡的源頭在我這

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」由夫婦檔Ryu、Yuma經營，在一起10年多的兩人最近爆出婚變，男方疑似婚內出軌大陸女畫家，不過女畫家事後發文指控是Yuma先出軌另名日本YouTuber Tommy，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，Tommy今（11）日發出長文公開道歉，除了公開與Yuma的約會時間軸之外，同時也表示，「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這。」

▲Ryu、Yuma最近爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

Tommy坦言當時有諸多顧慮，同時也承認自己是Ryu文中提到的男方。他詳細回顧自己從去年12月、今年1月至今年初與Yuma有過幾次的見面，並表示雙方從今年3月開始就已無聯絡。Tommy反思自己的行為，坦承錯誤並願意接受外界的批評，同時也透露，直到女畫家最近將事件公開，自己才決定出面說明。他強調自己對Ryu與Yuma之間的情感風波有不可推卸的責任，並願意承擔過錯，「這是我重大過錯、必須要接受大家批評。我讓很多人失望。」

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▲Tommy發文坦言介入Ryu、Yuma。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

Tommy透露，在得知Ryu對自己的寬容後他很感謝，並指出Ryu讓自己決定是否公開發聲。Tommy感慨表示，雖然再多的道歉無法彌補過去的錯誤，但他仍想向Ryu、Yuma和所有受影響的人深表歉意，並承諾今後會更加謹慎，「想跟Ryu、 大家想強調，整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這，我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。」

【Tommy全文】

沒有選擇第一時間出來說明、是有很多的顧慮、非常抱歉。

關於我跟Ryu Yuma的事情。

如同Ryu IG上的po文內容

從我這邊想跟大家說明、po文裡面說的「男方」確實是我

2023年12月中。Ryu Yuma來台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面

2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面

2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面

以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次

從2024年3月開始、已經沒有跟Yuma任何聯絡。雖然發現錯誤已經晚了、不過後來反思反省自己這件事非常不對的

一直到前幾天、女畫家提到我介入Ryu Yuma的關係、雖然後面發生的關於女畫家的事情我也不清楚。不過這整個事情、因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判

我沒有說話、因為Ryu Yuma本人都沒有說話，如果我先說了也很不對。我只能自己跟Ryu道歉、因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼、但如果他同意我同時跟大家道歉、我很願意這樣做。

只是從他po文裡面沒有提到我的名字、也要保護他想保護的人、也沒有告訴我可不可以這樣做、所以我就先不說、因為我真的最想最應該說對不起的是他。也不想在沒有經過他同意的情況下公開說對不起

這是我重大過錯、必須要接受大家批評。我讓很多人失望

Ryu IG上po文的內容、 Ryu有提到說「整個事情的大流程裡、惡的源頭還是在我這」

想跟Ryu、 大家想強調「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這」我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。

經過共同的朋友轉達、他尊重我要不要公開發文的決定。

很謝謝他的寬容、讓我有機會跟大家說、我真的做錯事情、想在這邊跟大家好好的講對不起、也想再一次跟他們說對不起、雖然我知道再多的對不起也沒有用、但是我想說的