Ryu心疼畫家小三被罵！認不倫「是我打破防線」：她幫我找回自信

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma近一年被發現互動有異，婚姻疑似出現問題，兩人相繼被抓包出軌，沉默多時的Ryu 10日傍晚發出長文澄清，原來竟真的是Yuma先出軌，且在Yuma「提議各自玩」後，自己才在幾個月後認識了女畫家，驚人真相讓輿論再度爆炸。Ryu對於女畫家遭攻擊相當心疼，在長文中詳細分享了兩人認識的過程，呼籲網友別再攻擊女畫家。

▲Ryu長文中提及與女畫家的認識過程。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

Ryu在Yuma提出「各自玩」後，一開始想在風俗店解決，但注重情感需求的他，一直到今年4月才在朋友介紹下認識了女畫家，在被背叛後，他以為自己經過時間的沉澱走出來了，但在認識女畫家人，第一印象卻像是「屍體」，他苦笑表示「我當時還以為，能接受老婆出軌的自己有多帥呢。」

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女畫家認識Ryu時，並不知道他是百萬YTR，只有從朋友那耳聞一些事，本來都是一群人一起玩，兩人本說好不能越軌，自己卻「屢次犯規」，不由自主地動了真感情，他感謝女畫家表示：「她幫助了我找回了自己和自信。」自己破損的自尊心，是女畫家幫忙修補，但他也認錯「我們之間的事，不是正確的，不是被支持的，她也不會好過，別說大眾，甚至朋友都不看好。」

▲女畫家發文標註了Ryu，Ryu也將該畫作放在了自己的主頁，雙出軌事件因此東窗事發。（圖／翻攝自女畫家Instagram）

Ryu強調是自己「一點一點去打破人家防線」，主動追求女畫家，才會導致如今的局面，女畫家遭受網友的攻擊，辱罵是小三，讓他非常愧疚「讓一個極有天份的畫家，還在努力求學的女學生，在網路上被人家痛罵。我感到非常愧疚。還有人去找人家導師麻煩」。他指出之所以不撤回被罵爆的「大好き❤️」貼文，是因為認為這是遲早要面對的事實。

Ryu讚賞女畫家的堅強，直言：「她好勇敢不逃避，想像一下，每一秒都有一個人罵你，一天累積下來幾千封的信件，甚至有人說要上門抓姦，一般該如何承擔啊？」9日事件爆發，在Ryu不知所措時，女畫家甚至拿網友留言開玩笑「你看，人家說你現在是插畫家」，至於女畫家的聲明，他表示女方「自殺式」願意當壞人，令他感念「她知道有些話只有她能說，所以她替我。也因為這樣，我才必須站出來解釋，我才有這個舞台出來解釋」。

Ryu最後也強調，希望網友、觀眾不要去傷害Yuma和畫家，也不要罵Yuma的出軌對象，自己願意扛下一切，表示：「整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這。我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。」

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