Yuma愛上小王愧疚竟提「你也去玩」　Ryu揭雙出軌時間軸：我們錯開

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma爆婚變，沉默數日後，男方10日傍晚發出長文揭開婚變背後真相，是Yuma先出軌，且Yuma出自愧疚「提議各自玩」，自己才在一次機緣巧合認識了女畫家。

▲Ryu發長文詳細解釋與Yuma的婚變真相。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

Ryu發現老婆出軌後，第一反應是想「了解」Yuma與出軌對象的故事，甚至自省「十年了才出軌，應該佩服」、「他也許能給yuma我給不了的刺激吧」、「老婆出軌，我得反省」，自己甚至化悲憤為力量，花了一個月寫長篇小說去比賽，並直言「事情沒有絕對的黑白，任何感情的故事裡一定有浪漫，哪怕是短暫的生理需求，我不願意用出軌、不倫不論這些字眼去套在Yuma身上」

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Ryu表示自己因此放任事態繼續發展，退一步選擇觀察，甚至還能心平氣和和Yuma喝酒聊近況，直到自己真的拿到了老婆背叛自己的證據，他心痛表示「在證據確鑿的情況下，我的想像空間之自由被綁架了，一切被證實之後，我是空白的，我就像自己甩了自己一個巴掌，腦袋裡裝的言語都是假，情感是真實的，是絕望的。哪怕是花了一個月去做心思準備」。

▲Ryu指出是Yuma先出軌。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

Ryu無法提及小王的名字，Yuma在被發現後，選擇了坦承面對，因為愧疚而與Ryu先拉開距離冷靜，在Ryu想透過親密行為試圖修補感情時，Yuma還表示：「你如果喜歡別人，還有辦法碰我嗎？」之後Yuma努力想解決，忍住不與小王聯繫，「她想自己面壁解決這段該死的病，她說心裡無法控制地渴望著對方是自己的一種病態。」

Yuma向Ryu坦白不想輕易放棄這段婚姻，Ryu說：「她還是想試著找回對我感覺。」然而在試圖感情修補的過程中，Yuma竟然提出了「你也去玩吧」，Ryu對此則表示「這話我聽在心裡了，我們錯開。然後我就認識畫家了」，在頻繁往東京跑的過程中，某次在朋友的介紹下，才認識了女畫家，正式發展了「雙出軌」狀態。

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