ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Yuma愛上小王愧疚竟提「你也去玩」　Ryu揭雙出軌時間軸：我們錯開

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma爆婚變，沉默數日後，男方10日傍晚發出長文揭開婚變背後真相，是Yuma先出軌，且Yuma出自愧疚「提議各自玩」，自己才在一次機緣巧合認識了女畫家。

▲Ryu發長文詳細解釋與Yuma的婚變真相。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

▲Ryu發長文詳細解釋與Yuma的婚變真相。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

Ryu發現老婆出軌後，第一反應是想「了解」Yuma與出軌對象的故事，甚至自省「十年了才出軌，應該佩服」、「他也許能給yuma我給不了的刺激吧」、「老婆出軌，我得反省」，自己甚至化悲憤為力量，花了一個月寫長篇小說去比賽，並直言「事情沒有絕對的黑白，任何感情的故事裡一定有浪漫，哪怕是短暫的生理需求，我不願意用出軌、不倫不論這些字眼去套在Yuma身上」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ryu表示自己因此放任事態繼續發展，退一步選擇觀察，甚至還能心平氣和和Yuma喝酒聊近況，直到自己真的拿到了老婆背叛自己的證據，他心痛表示「在證據確鑿的情況下，我的想像空間之自由被綁架了，一切被證實之後，我是空白的，我就像自己甩了自己一個巴掌，腦袋裡裝的言語都是假，情感是真實的，是絕望的。哪怕是花了一個月去做心思準備」。

▲Ryu發長文詳細解釋與Yuma的婚變真相。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

▲Ryu指出是Yuma先出軌。（圖／翻攝自Ryu Instagram）

Ryu無法提及小王的名字，Yuma在被發現後，選擇了坦承面對，因為愧疚而與Ryu先拉開距離冷靜，在Ryu想透過親密行為試圖修補感情時，Yuma還表示：「你如果喜歡別人，還有辦法碰我嗎？」之後Yuma努力想解決，忍住不與小王聯繫，「她想自己面壁解決這段該死的病，她說心裡無法控制地渴望著對方是自己的一種病態。」

Yuma向Ryu坦白不想輕易放棄這段婚姻，Ryu說：「她還是想試著找回對我感覺。」然而在試圖感情修補的過程中，Yuma竟然提出了「你也去玩吧」，Ryu對此則表示「這話我聽在心裡了，我們錯開。然後我就認識畫家了」，在頻繁往東京跑的過程中，某次在朋友的介紹下，才認識了女畫家，正式發展了「雙出軌」狀態。

►快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

周杰倫接機昆凌！　帶娃日一打三…老婆回家見「手寫字條」哭了

周杰倫接機昆凌！　帶娃日一打三…老婆回家見「手寫字條」哭了

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ryu, Yuma

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 銀赫感性致謝：台灣E.L.F.給我們很多愛　「來我家看貓，還有親親」
  2. Ryu心疼畫家小三被罵！認不倫「是我打破防線」：她幫我找回自信
  3. SJ D＆E哄「台灣老婆」：請妳們努力工作！　「是否續約7-11」揭曉
  4. Yuma愛上小王愧疚竟提「你也去玩」　Ryu揭雙出軌時間軸：我們錯開
  5. 嚴藝文揭《影后》內幕「原找10個女演員」！　謝盈萱被謝瓊煖震撼當場哭了
  6. Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光
  7. 快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服
  8. 楊皓如控老公前女友糾纏不清！ 　「穿透明睡衣誘惑」驚爆兄弟都睡過
  9. Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆「快出來面對」兩派吵翻
  10. 直擊／驚！SJ D＆E才唱3首歌喊卡：演唱會結束了　粉絲反應嚇壞銀赫

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366