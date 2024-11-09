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外籍看護演台劇《化外之醫》　買樂透「中頭獎2000萬」秒辭職返鄉

記者黃庠棻／台北報導

醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》今（9）日在金馬影展舉行世界首映，將在大銀幕播放第1、2集，主演張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及蔡亘晏（爆花）都將共同出席映後與粉絲互動，稍早主演一同接受訪問，監製湯昇榮大方爆料拍攝的過程。

▲金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲《化外之醫》在金馬影展舉辦世界首映。（圖／記者林敬旻攝）

《The Outlaw Doctor化外之醫》特別邀請到越南影帝連炳發主演，監製湯昇榮今（9）日在首映會的採訪上爆料選角秘辛，原來當時他替地飛到越南試鏡，看了當地十幾位當紅演員都沒有找到合適的人選，晚上在飯店偶然打開OTT平台看了電影，就這樣意外相中連炳發。

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▲金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲《化外之醫》監製湯昇榮（右五）分享選角秘辛。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，湯昇榮透過企劃用粉絲專頁私訊連炳發，最後成功促成這次合作，也笑說「飛到越南當地找不到人，沒想到跟連炳發第一次見面是用視訊」，而連炳發被問到收到私訊的當下，是否覺得是詐騙，他幽默地透露自己當時有查詢了對方的名字，感受到這是一個機會，直呼「機會來了就抓住，不是就當作沒這回事」態度相當坦然。

▲連炳發出席金馬《化外之醫》活活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲連炳發出席金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，監製湯昇榮透露《The Outlaw Doctor化外之醫》找了許多外籍移工演出，有的人擔任要角，也有來台念大學的外籍人士客串當臨演，他當場爆料，有一位在前兩集就出現的角色，本來在台灣當看護，又在劇組軋上一角，沒想到某天買了台灣樂透就中了頭獎兩千萬，後來馬上辭職回家鄉，意外插曲讓全場都嚇了一跳，就連張鈞甯都頻頻詢問「是誰？」氛圍相當逗趣。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《化外之醫》有許多外籍人士演出。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

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