《黑澀會》Apple躲廁所擠奶　老公心疼：我不要妳那麼辛苦

記者許逸群／台北報導

成為媽媽的Apple黃暐婷，深刻體會著育兒的艱辛與甜蜜，育兒的日常每一天都充滿挑戰與感動。她日前受邀帶著兒子「八寶」拍攝《嬰兒與母親》封面，分享笑中帶淚的育兒日常。

▲Apple黃暐婷與兒子拍攝雜誌封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

Apple說，八寶還沒出生前，原本不打算要餵母奶，而老公也表示支持。然而，生下八寶後，開始脹奶時，護士就把寶寶抱過來讓她餵奶。餵了之後，Apple發覺好像很好餵，沒有想像中困難，當時她心想，「那我餵1個月好了！」結果，就這樣一直持續下去。

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儘管哺餵母奶的過程算是蠻順利的，但是擠奶的辛苦卻是沒有當過媽的人無法體會的歷程。住月中時，因為老公是個很淺眠的人，Apple半夜會躡手躡腳跑到廁所把門關起來，直接坐在地上以方便擠奶，還擔心擠乳器運作聲」太大，還會用毛巾把機器蓋起來。

▲Apple黃暐婷分享育兒心得。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

有一天晚上，老公半夜起床上廁所，才發覺Apple不在旁邊，一推開廁所門，看見披頭散髮的Apple坐在地板、撐在那邊擠奶，「老公說那個畫面讓他衝擊很大！他覺得我太辛苦了。」Apple說因為自己從來沒說，老公也沒問，所以她一直都默默地做著這些事。

「我不想要妳那麼辛苦。」老公擔心Apple太累，但Apple笑說，人家叫你不要餵，你反而就覺得我好像還可以繼續。除了晚上要擠奶，工作時也是，可能原本只要提前1小時化妝、換裝的準備時間，現在要變成提前2小時，因為還要把擠奶時間算進去。

以前的Apple，出門一定要化全妝，做指甲、擦香水。現在，一切變成了「八寶優先」！自從懷孕之後，她就不再做指甲或噴香水，沒想到，今年情人節，老公特別送了她一瓶孕婦專用的名牌香水，Apple笑著說：「老公終於送一些實用的東西了！」