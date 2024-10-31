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江宏恩攝影棚迎53歲生日！江國賓爆他「慶祝嗨到脫褲」私下有反差

記者黃庠棻／台北報導

男星江宏恩昨（30）日傍晚在棚內彩排台劇《願望》時，劇中現任老婆劉曉憶、苗真及江國賓特別為他慶生並準備蛋糕，但蛋糕上毫不留情地就插上53根蠟燭，兩位女星開玩笑說「看我們對你多有心！」而江國賓生日也快到，兩人就接棒切蛋糕。

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

江宏恩表示每人只要在攝影棚，同劇演員們就會幫忙慶生，笑說自己也沒這麼注重或規劃過生日，他在生日當天就是工作，不然就會陪陪家人及陪陪毛小孩，笑說「畢竟也年輕過，以前過太多了！」而每一年最期待的就是吃到媽媽煮的豬腳麵線。

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▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

江國賓也表示其實私下和江宏恩接觸不多，大概都是工作上的關係，笑說說以前有時候幫對方生日時，曾有high到脫褲的回憶，跟對方出去喝酒也很開心，壽星江宏恩則笑說因為自己喜歡逗大家，劉曉憶也希望以後有局可以多找江宏恩。

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

苗真覺得江宏恩是個平常都很安靜的人，但其實他私底下是非常幽默的，對方就是講笑話的時候自己都不會笑，而工作時認真，舉例像是有台詞不明瞭時，對方就會很認真地一直解釋，把每一句翻完，但花了好多時間最後都沒用到，看得出前輩在拍戲時的熱心。

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

不僅如此，苗真也透露「因為江宏恩實在太幽默，把大家逗得很開心，需要常常補妝不然都笑到法令紋多了好多條」。而大家都知道江宏恩愛做菜，只要一聊到美食他的熱情就全上來，而最近他一直在研究客家菜，特別是一道不常聽過的「韭菜醬油」，讓每個人都挺意外有這道菜，大家也期待等他有空時可以出一本美食料理書。

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

▲江宏恩攝影棚迎53歲生日。（圖／三立電視提供）

劉曉憶笑說「別看江宏恩平時很幽默又男人，可是心裡有個少女心」，她覺得以後不當演員時對方其實可以去做編劇，江宏恩笑說他也覺得自己有這方面的才能，因為常常會把劇本改編成另外一個劇情，大家都覺得蠻好的，連他自己都承認說「我們私下番外篇其實也蠻精彩的。」所以他常常會放出小少女的感覺，江宏恩覺得自己蠻好Cue，蠻好配合的，直呼「因為我的家訓是不挑客人。」

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江國賓, 江宏恩, 願望

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