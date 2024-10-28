ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

babyMINT淚灑遊樂園成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了

記者吳睿慈／台北報導

女團babyMINT於8月推出全新單曲〈BOOOOOORING〉正式出道，身為學生的她們，平時上課也要兼顧滿檔通告，除了積極參與各種活動，也在團綜《BBMatrix》中展現了有趣的一面，前往劍湖山世界拍攝團綜，為了完成任務，一連挑戰了海盜船、擎天飛梭、衝瘋飛車、G5等刺激的遊樂設施，只是品妡和栩栩兩人在玩完擎天飛梭後大爆哭，氣氛笑中含淚。

▲▼ babyMINT淚灑遊樂園成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了。（圖／華研國際提供）

▲babyMINT團綜前往劍湖山。（圖／華研國際提供）

團綜《BBMatrix》紀錄了babyMINT最自然、最沒有偶包的模樣，日前前往劍湖山世界，成員起初並不知道目的地在哪，到了雲林高鐵站才被告知，令她們驚喜不已，但沒想到在搭乘小火車前往錄影現場時，栩栩突然哭出來，一問之下才知道是因爲她突然覺得很害怕，粼粼無奈道：「很可愛但又很好笑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ babyMINT淚灑遊樂園成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了。（圖／華研國際提供）

▲栩栩得知要去劍湖山哭出來。（圖／華研國際提供）

 為了完成團綜任務，品妡和栩栩鼓起勇氣玩擎天飛梭，沒想到下來後大爆哭，栩栩甚至心跳飆到超過170，事後她回憶道：「那個感覺我到現在想到都還在抖，還好我旁邊有品妡，我自己上去的話應該會直接暈過去。」相較於兩人的害怕，其他人則顯得遊刃有餘，年紀最小的丞妘很開心這次可以突破心魔坐G5：「發現沒有想像中的那麼可怕，都是自己嚇自己。」Vikky甚至直言：「玩G5對我來說很舒壓！」

▲▼ babyMINT淚灑遊樂園成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了。（圖／華研國際提供）

▲品妡和栩栩搭擎天飛梭下來爆哭。（圖／華研國際提供）
  
談到認為最困難的一關，粼粼、熙妍、Vikky都選擇了海盜船，因為節目組規定必須坐海盜船不能露出任何表情，粼粼表示玩海盜船會一直讓她覺得癢癢的很想笑，Vikky附和道：「我是一個沒事都會笑的人，這個環節真的超級難！」熙妍補充：「難在前後左右的人如果有任何反應就會很好笑。」而除了挑戰各種遊樂設施外，熙妍在到劍湖山之前就很期待可以見到網路上著名的「滷味阿伯」，在如願見到阿伯之後，熙妍和粼粼更與滷味阿伯進行了RAP BATTLE，笑翻眾人。

▲▼ babyMINT淚灑遊樂園成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了。（圖／華研國際提供）

▲babyMINT還挑戰了G5。（圖／華研國際提供）
  
6位成員多數以前都來過劍湖山，但這次是第一次和babyMINT其他成員們一起來，令她們感覺特別不一樣，也更凝聚了她們的「團魂」，甚至Vikky太在乎要6個人一起坐G5，再加上中文比較不好，在栩栩表示不敢玩的時候，她不小心脫口而出：「妳很自私。」雖然當下馬上意識到講錯話，錄影結束後也主動去向栩栩道歉，但還是內疚到哭出來，令大家哭笑不得，也讓人更見識到她們的好感情。最後，babyMINT不忘向大家喊話：「這集團綜一定非常精彩，大家一定要鎖定！」團綜預計每隔週三晚間6點於babyMINT官方YouTube頻道。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

網紅現身同志大遊行！　公開出櫃心路歷程「曾無法理解家是避風港」

網紅現身同志大遊行！　公開出櫃心路歷程「曾無法理解家是避風港」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

babyMINT

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋
  2. 演唱會當天逝…周杰倫幫離世歌迷圓夢！　遺孀淚謝：彌補了遺憾
  3. 《神算鯊鯊鯊》許冠文、黃子華「破地獄」深入殯葬文化
  4. 李翰潔4度參賽選秀！甫登場全場沈默了　同期導師：心情複雜⋯
  5. 瘋電影／農民：愛慾情謎　農村漂亮女兒可以嫁得好價錢
  6. 女團淚灑遊樂園⋯成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了
  7. 李易為女兒下達「禁愛令」38歲才能談戀愛！ 　揚言出選立委修法
  8. 走鐘獎超時是Set的！歐耶老師2度發聲…出門口罩遮臉：不爭氣的我
  9. 瑤瑤錄影被工作人員調戲！　眼神侵犯喊「胸部又大又白」：男友好幸福
  10. 梅根尤物評《慾望城市》：凱莉怎麼可以搞砸每個人的一天？

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366