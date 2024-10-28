記者吳睿慈／台北報導

女團babyMINT於8月推出全新單曲〈BOOOOOORING〉正式出道，身為學生的她們，平時上課也要兼顧滿檔通告，除了積極參與各種活動，也在團綜《BBMatrix》中展現了有趣的一面，前往劍湖山世界拍攝團綜，為了完成任務，一連挑戰了海盜船、擎天飛梭、衝瘋飛車、G5等刺激的遊樂設施，只是品妡和栩栩兩人在玩完擎天飛梭後大爆哭，氣氛笑中含淚。

▲babyMINT團綜前往劍湖山。（圖／華研國際提供）



團綜《BBMatrix》紀錄了babyMINT最自然、最沒有偶包的模樣，日前前往劍湖山世界，成員起初並不知道目的地在哪，到了雲林高鐵站才被告知，令她們驚喜不已，但沒想到在搭乘小火車前往錄影現場時，栩栩突然哭出來，一問之下才知道是因爲她突然覺得很害怕，粼粼無奈道：「很可愛但又很好笑。」

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▲栩栩得知要去劍湖山哭出來。（圖／華研國際提供）



為了完成團綜任務，品妡和栩栩鼓起勇氣玩擎天飛梭，沒想到下來後大爆哭，栩栩甚至心跳飆到超過170，事後她回憶道：「那個感覺我到現在想到都還在抖，還好我旁邊有品妡，我自己上去的話應該會直接暈過去。」相較於兩人的害怕，其他人則顯得遊刃有餘，年紀最小的丞妘很開心這次可以突破心魔坐G5：「發現沒有想像中的那麼可怕，都是自己嚇自己。」Vikky甚至直言：「玩G5對我來說很舒壓！」

▲品妡和栩栩搭擎天飛梭下來爆哭。（圖／華研國際提供）



談到認為最困難的一關，粼粼、熙妍、Vikky都選擇了海盜船，因為節目組規定必須坐海盜船不能露出任何表情，粼粼表示玩海盜船會一直讓她覺得癢癢的很想笑，Vikky附和道：「我是一個沒事都會笑的人，這個環節真的超級難！」熙妍補充：「難在前後左右的人如果有任何反應就會很好笑。」而除了挑戰各種遊樂設施外，熙妍在到劍湖山之前就很期待可以見到網路上著名的「滷味阿伯」，在如願見到阿伯之後，熙妍和粼粼更與滷味阿伯進行了RAP BATTLE，笑翻眾人。

▲babyMINT還挑戰了G5。（圖／華研國際提供）



6位成員多數以前都來過劍湖山，但這次是第一次和babyMINT其他成員們一起來，令她們感覺特別不一樣，也更凝聚了她們的「團魂」，甚至Vikky太在乎要6個人一起坐G5，再加上中文比較不好，在栩栩表示不敢玩的時候，她不小心脫口而出：「妳很自私。」雖然當下馬上意識到講錯話，錄影結束後也主動去向栩栩道歉，但還是內疚到哭出來，令大家哭笑不得，也讓人更見識到她們的好感情。最後，babyMINT不忘向大家喊話：「這集團綜一定非常精彩，大家一定要鎖定！」團綜預計每隔週三晚間6點於babyMINT官方YouTube頻道。