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「豆豆原型」黃遠證實沒加入《魔法阿媽》續集　巫書維扮猴怕中暑

記者蕭采薇／高雄報導

2024高雄電影節邁入尾聲，短片《河裡的孩子子子子子》、《Rungay》齊聚雄影參與首映。黃遠在《Rungay》飾演靈魂出竅的靈體，直言導演蘇弘恩把他的戲魂「挖出來」。而他是動畫電影《魔法阿媽》中「豆豆」的原型，先前續集電影引發網友爭議，黃遠也低調表示，自己並未參與續集的製作，「一切交給小棣老師。」

▲《Rungay》劇組（左起）黃遠、巫書維、導演蘇弘恩。（圖／高雄電影節提供）

▲《Rungay》黃遠和巫書維分別飾演「靈體」和「猴子」。（圖／高雄電影節提供）

《Rungay》以原民日常為背景，講述一位彌留的原住民老者受「人形幻物」牽引的故事。黃遠在片中是靈魂出竅的靈體，他說：「我一接到本就開始準備，知道是短片，節奏要掌控好，但其實我不知道自己的狀態是靈魂，我現在才知道，對我們來說都是很當下的狀態。」

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蘇弘恩透露當初選擇黃遠演出，是因他不需要給太多提示，「我希望他由心而出，自己產生情感去處理，我跟他講戲時他反而叫我不要跟他講話。」黃遠解釋道「因為情感已經醞釀出來了，所以先不需要言語解釋。」

▲《Rungay》劇組（左起）黃遠、巫書維、導演蘇弘恩。（圖／高雄電影節提供）

▲《Rungay》劇組（左起）黃遠、巫書維、導演蘇弘恩。（圖／高雄電影節提供）

巫書維在《Rungay》中化身猴子，拍攝3天都得提早4小時到片場梳化，也因高雄天氣熱，現場開了3台電風扇朝他吹，就怕他中暑。

《河裡的孩子子子子子》以棲息在河中的「河靈」帶出環境議題，張誌騰導演表示，「所有的文化都會跟河有關，河好像跟文化密不可分，所以我想像如果有一個河神，會是什麼樣子。」至於片名會取這麼多「子」，因為覺得河裡的所有東西都是河神的孩子，他特意不用「孩子們」概括，導演笑說：「因為唸起來比較可愛！」

▲《河裡的孩子子子子子》導演張誌騰。（圖／高雄電影節提供）

▲《河裡的孩子子子子子》導演張誌騰。（圖／高雄電影節提供）

值得一提的是，張誌騰的妻女在片中有演出，2歲女兒第一部電影就是參與爸爸的作品，張誌騰說太太和女兒都看過電影了，還在片中獻聲，「給他們看看我平常在做什麼，結果我女兒現在都說『爸爸工作是撿垃圾』（笑）！」

 

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黃遠, Rungay, 巫書維, 張誌騰

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