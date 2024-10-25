王陽明4歲女兒抽高「直逼188cm的他腰部」！海邊被拍合照 網：太厲害

記者潘慧中／綜合報導

蔡詩芸與王陽明結婚九年，育有一個寶貝女兒Katiya。對於家庭生活向來低調的她，25日難得上傳一家三口一起潛水、在沙灘玩耍的玩樂照，也意外讓粉絲驚覺，4歲女兒已經抽高到188公分王陽明的腰！

▲王陽明4歲女兒抽高。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



照片中，可以看到王陽明單穿深色五分褲，一手牽著女兒，一手拿著亮粉色的小水桶。Katiya則穿著藍綠色長袖泳衣和粉色泳褲，頭戴一頂帶有粉色花紋的遮陽帽，左手還拿著一個粉色小鏟子，父女倆似乎是要一起玩沙。

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▲蔡詩芸和王陽明帶著女兒去海邊玩。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



蔡詩芸則是陪著Katiya玩水追逐，只見她隨興紮起高高的丸子頭，戴上墨鏡，身穿彩色條紋圖案的比基尼，相當映襯她的小麥膚色之外，也完美展現出穠纖合度的體態。

▲蔡詩芸還和王陽明帶著女兒潛水。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



不只這樣，蔡詩芸還與王陽明帶著Katiya一起潛水，此舉吸引大批粉絲直誇：「4歲能下去這麼深真厲害」、「該怎麼訓練小孩不怕水」、「這樣的酷爸媽哪裡找！」此外，可以看到蔡詩芸換上印有幾何圖案的泳衣，王陽明則是單穿紅色泳褲，小倆口慵懶地搭乘遊艇，充滿度假氣息。

▲蔡詩芸和王陽明享受難得的天倫樂。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）