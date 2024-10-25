遭黃曉明女友葉珂嗆「很丟人」　陶喆霸氣反擊：沒在理她

記者蔡琛儀／台北報導

日前大陸男星黃曉明網紅女友葉珂，被挖出在直播時先是說伍佰的歌猥瑣，又指陶喆和蔡依林合唱的〈今天妳要嫁給我〉，引發軒然大波，陶喆昨（24日）出席知名服裝品牌活動，被問到此事，坦言有聽說，「完全沒有在理她說什麼，大概有聽到這個形容，但是我就做自己的音樂就好。」

▲陶喆大方回應葉珂事件。（圖／Daniel Wong團隊提供）

陶喆表示：「這首歌在演唱會的時候，大家說就很像一個很大的婚禮的感覺，我覺得氣氛非常好。」對於葉珂的言論絲毫不在意，相當大氣，即將在下個月於台北小巨蛋連唱兩場的他，也分享最近正忙著做新專輯，預計年底發行。

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葉珂自從和黃曉明認愛後，卻頻頻出包，先是自創服飾品牌被爆抄襲，又被挖出在直播時化身自走砲，提到有次朋友替她舉辦生日派對和閨密唱歌，「唱伍佰什麼什麼，那起又落就那些猥瑣的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去。」又指〈今天你要嫁給我〉是很丟人的曲目，引發大批網友抨擊。

▲葉珂頻爆爭議。（圖／翻攝自微博）

而黃曉明事後也緩頰：「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情，人生無非就是我笑笑別人，別人笑笑我，所以大家一起加油吧。」