YTR眾量級Andy秀《獵人》全套卡包79號！　捨不得割愛：照三餐拜

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，不少KOL在收到公關品後紛紛舉辦抽獎活動，打算將手中的全套卡包送給喜愛《獵人》的粉絲。為此，YouTuber眾量級成員Andy日前也拍影片開箱全套卡包79號，不過他表示自己沒有要辦抽獎活動，最近更發文透露背後的真正原因，「我還是把它放在家，照三餐拜好了。」

▲Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy在文中分享自己對《獵人》全套卡包的「偏執」行為，由於擁有一套完整的《獵人》卡包相當稀有，不少人爭相詢問他是否會舉辦抽獎活動。對此，Andy表示，這套卡包對他來說珍貴無比，「半秒我都不敢讓它離開我視線」，甚至形容自己每天三餐都在拜它，搞笑地表現出對這套卡包的珍惜。

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▲Andy表示自己不會辦抽獎活動。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy坦言，雖然拍攝短片時曾將這套卡包帶出門，但他始終保持高度警惕，無時無刻關注它的安全，絲毫不敢鬆懈。他笑說：「我還是把它放在家照三餐拜好了。」然而，對於許多期待他辦抽獎活動的粉絲，Andy無奈表示：「抱歉了各位。」暗示這套卡包他不會輕易割愛。