全新場館開幕　國蛋、滅火器開唱「日本搖滾樂團也來了」

記者蔡琛儀／台北報導

耗資3000萬元打造的Live House「SUB」，將於11月正式開幕，並將推出一連串演出，從11月1日即將登場的台灣通勤第一品牌的開箱秀，11月11日Tizzy Bac的25週年紀念演出、11月23日國蛋，12月1日火球與國語作業簿，到12月19日The BONEZ和滅火器的台日夢幻共演，為全新場館火熱揭幕。

▲全新LIVE House SUB開幕。（圖／SUB提供）

作為開幕首秀的人氣Podcaster「台灣通勤第一品牌」擔當，繼承每年在「大港開唱」音樂祭的人氣演出模式，帶來全面升級豪華版大秀，至於表演家奔，網友也紛紛留言猜測，能否繼承台通往年大港開唱演出「Gummy B與阿跨面」、「反正我很閒 鍾佳播、落日飛車 國國、拍謝少年 維尼」等豪華陣容，更有網友瞎猜：「羊文學、坂本龍一、豬哥亮」，激起許多話題與討論度。

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▲▼滅火器與國蛋將各自演出。（圖／SUB提供）

SUB首場正式演唱會則由成軍邁入25週年的樂團Tizzy Bac獻上特別演出；緊接著的國蛋一開賣隨即秒殺，讓樂迷哀嚎：「下次可以開在小巨蛋嗎」、「救命，求票啦！」去年在火球祭球舞台擔當壓軸營造演出最高潮的日本搖滾樂團The BONEZ，今年也將聯合滅火器重返台灣演出，結合 SUB 國際級的音響設備，帶來截然不同的炸裂現場體驗。