「本土劇男神」陳冠霖考上政大1年宣布休學！無奈吐原因：劇情直轉

記者劉宛欣／綜合報導

現年51歲的「本土劇男神」陳冠霖演出過《天下父母心》、《甘味人生》等經典作品，帥氣外型受到廣大女性觀眾喜愛，他去年宣布回歸校園，考上政大EMBA課程，還曬出踏入教室的畫面，許多粉絲紛紛送上鼓勵。近來一直忙於拍攝的他，22日無奈發文透露即將休學，暫時將重心放在工作上。

▲陳冠霖現年已經51歲，依然維持著凍齡外貌。（圖／翻攝自陳冠霖臉書）

陳冠霖22日在臉書曬出一張於校園的自拍照，寫下「學生的身分即將在11月17結束，無比惆悵！」透露自己即將休學的消息，接著補充表示「工作上，也努力拍出播出量，才能繼續完成課業，不至於被當！」並且鼓勵夥伴們「辛苦大家了！咬著牙關向前邁進！」他坦言很想繼續完成學業，無奈工作實在太忙碌，只好做出此決定，笑稱「劇情急轉，哭死老娘了」。

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▲陳冠霖透露即將休學。（圖／翻攝自陳冠霖臉書）

陳冠霖去年先是開心預告重新變回學生身份，2023年下半年陸續PO出上課的畫面，課本封面字樣透露他就讀政治大學，湧入許多網友為他加油。之後他也曾分享自己的學生證和課程PPT，系所顯示為EMBA，開心表示「鐘聲響起！上課啦」，看來非常享受學生生活。