阿沁辣妻「28kg暴瘦見骨照」竟得國際攝影獎！　下月赴巴黎

▲阿沁嫩妻花花將瘦到剩28公斤拍下的照片拿去參加國際攝影大賽。（翻攝自IG flora_li_flora）

花花拍攝黑白照呈現厭食症的痛苦與掙扎

圖文／鏡週刊

藝人阿沁嫩妻花花（李汶靜）今年3月因持有大麻被捕，她事後拍片道歉，但身心狀況不佳，厭食症又復發。近日，花花分享她瘦到只剩28公斤拍下照片記錄自己，而這組照片竟意外得了國際攝影獎。

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花花昨（22日）在IG表示，原本只是在厭食症很嚴重，覺得自己很廢的時候想做些什麼，便拍下這組照片紀錄28kg的自己，之後照片拿給演員朋友看，對方鼓勵她投稿比賽，便報名參加了法國「Prix de la Photographie Paris（PX3）」國際攝影大賽。

花花興奮表示，「真的沒想到第一次參加國際性比賽就得獎，所以，11月我要去巴黎囉！」她也分享自己厭食症的感受，瘦到28公斤幾乎整天只能躺在床上，覺得自己好沒用，但不想一直陷入負面情緒裡，所以拿起相機為自己記錄下這刻。

花花說，她用跟朋友買的二手相機在房間定時自拍，想完全呈現出厭食症的痛苦與掙扎，「而我不再去抱怨『為什麼總是我？』我想事情的發生都是有意義存在的，都只是人生的一個體驗，而我活過來了。」

花花藉自己的經驗鼓勵大家，「不要害怕，不要被世俗的美醜制約，不是只有瘦才是美，不論高矮胖瘦每一種美都是那樣獨一無二的妳。」

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