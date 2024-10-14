朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

記者蔡宜芳／綜合報導

女星朱芯儀在2021年底被診斷出乳癌，歷經了18次化療，好不容易才展開新生活。她14日分享前一晚參加蕭敬騰夫婦婚禮的心情，坦言很感謝兩人，更透露蕭敬騰為了替她進行音樂療癒，還熬夜練吉他。

▲朱芯儀在2021年底檢查出癌症。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

朱芯儀透露，蕭敬騰和Summer是最早得知她生病的人，當時，Summer立刻主動為她尋找醫療資源，並告訴她：「你要看什麼醫生你告訴我，就算我不認識，我也會為妳去認識。」朱芯儀對此表示，Summer一直都是最有義氣、最善良的姐姐，「當時非常痛苦，可能剛化療完極度不舒服，見面除了聽我訴苦，每次都會給我大大的擁抱，真的多虧這群朋友，我才能安然度過那段黑暗。」

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▲朱芯儀和老公衛斯理參加蕭敬騰夫婦的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

朱芯儀也提到，蕭敬騰曾為她進行音樂療癒，彈奏她最喜歡的防彈少年團成員V的〈Christmas Tree〉，這份心意讓她感到無比幸運，「姐說蕭真的練了好幾個夜晚到早上，這份心意，真的無價。」她還強調，蕭敬騰夫婦在日常生活中也做了許多善事，「你知道的、不知道的善舉，我們都看在眼裡。他們一定會非常幸福，也會下輩子繼續找到對方。」

【朱芯儀全文】

昨天參加了一對超有愛的婚禮

真的超級開心

好喜歡這樣的主題 名為親友會的婚禮

很難相會的大家

從各地來為新人獻上祝福

然後有了美好的回憶

這對夫妻是最早知道我生病的事

最愛我們的Summer姐

馬上要為我找醫療資源幫忙

她說：你要看什麼醫生你告訴我

就算我不認識 我也會為你去認識

她一直都是最有義氣 最善良的姐

當時非常痛苦

可能剛化療完極度不舒服

見面除了聽我訴苦

每次都會給我大大的擁抱

真的多虧這群朋友 我才能安然度過那段黑暗

後來最有愛的老蕭為我進行了音樂療癒

應該沒有人像我這麼幸運 聽到

蕭敬騰為你彈吉他，其中一首是我最喜歡的

BTS金泰亨的Christmas tree

姐說蕭真的練了好幾個夜晚到早上

這份心意 真的無價

這對夫妻平日更是做了非常多好事

你知道的 不知道的善舉

我們都看在眼裡

他們一定會非常幸福

也會下輩子繼續找到對方

@jam_hsiao0330

@summer_lin_627

愛你們