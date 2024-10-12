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黃連煜遭控酒後性侵獲不起訴！　939字怒控：什麼阿貓阿狗都來踹一腳

記者蔡琛儀／台北報導

金曲客語歌王黃連煜被控曾在2022年酒後性侵21歲女網友，今年9月經士林地檢署偵查後，認為犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。今（12日）他首度在臉書發聲，痛心表示人格、家庭以及事業幾乎瓦解，「什麼阿貓阿狗走過路過都來踹一腳，深怕自己沒有跟上，時機對了要毀掉一個人真的很簡單。」

▲金曲獎入圍記者會，揭獎等嘉賓黃連煜。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃連煜。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

黃連煜在臉書回溯這段過往，坦言本來打算提告，卻被網友指責是加害者還提告，「請問，如果你無端被指控，用法律保護自己不是正常人的第一反應嗎？我後來沒有提告並不是怕，原因很簡單，因為自稱被性侵的人先告我了，我當時就跟律師說暫時不用告了，沒有發生的事我想看看上了法院她怎麼說，我不相信這樣也能無中生有。」

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他也向該名指控他的網友喊話，「這段日子假裝被害者，妳過得好嗎？妳如願得到妳想要的關注了嗎？妳竟自比房思琪，林奕含用生命換來的翅膀妳沒有資格拿來飛翔，妳傷害的不只是我，還有更多勇敢站出來面對傷痛的人」，同時也喊話網友，「當大家急於公義時，多一點自我判斷，少一點人云亦云，以免讓自己意外淪為少數人鬥爭的工具而不自知。」

黃連煜臉書全文：

489是我從被誣陷至不起訴確定的天數。
一篇文情並茂的小作文，成功的網路操作，短短幾天我的人格、家庭與事業幾乎瓦解，什麼阿貓阿狗走過路過都來踹一腳，深怕自己沒有跟上，時機對了要毀掉一個人真的很簡單。
事件剛發生時，我確實有提告的打算，有人說：「性侵者竟然無恥的要反告被害人」、「加害者法律攻防正式開始」⋯。請問，如果你無端被指控，用法律保護自己不是正常人的第一反應嗎？我後來沒有提告並不是怕，原因很簡單，因為自稱被性侵的人先告我了，我當時就跟律師說暫時不用告了，沒有發生的事我想看看上了法院她怎麼說，我不相信這樣也能無中生有。
請別再說「不起訴不代表沒做，只是…」，只是什麼？有種大聲說出來。其他人我不評論，至少我的案子，一個人單一指控，耗費司法長達一年的時間，偵查過程嚴謹完整，即使告訴人說詞反覆前後矛盾，明顯捏造，檢調還是每個證據仔細對照，無一遺漏，三言兩語就說檢察官辦案草率的人到底是多無知？我沒做的事不該還我清白嗎？意圖陷人重罪的人不該被譴責嗎？不分青紅皂白先把人打死再說，那打錯了怎麼辦？事關一個人一生的清白，不該更謹慎的評斷嗎？請問你們看過這份離譜的不起訴書嗎？你們想看嗎？我可以提供。
我不敢說我沒錯。我很欣賞對母語有熱忱的年輕人，主動說要來找我聊音樂的很多，我都歡迎，我從沒有收學生，承蒙後生稱我一聲老師，只要願意來的我都當是朋友，但畢竟讓女性多次單獨前來拜訪就不妥當。我個性一向不拘小節，當時並沒有特別警覺不對勁，也許加上平日訊息對話中沒有保持好距離，給了對方誤解，最後鑄下惡因，不過旁邊那些見獵心喜，急著利用她把她推上這條路的人，你們才是真正可恥的一群。
最早我就發過聲明，這件事水落石出後一定會傷害MeToo運動，很遺憾最終還是走到這一步了。Vong，這段日子假裝被害者，妳過得好嗎？妳如願得到妳想要的關注了嗎？妳竟自比房思琪，林奕含用生命換來的翅膀妳沒有資格拿來飛翔，妳傷害的不只是我，還有更多勇敢站出來面對傷痛的人。
社會運動無法排除的就是有少數人會趁勢成為既得利益者，網路熱度來去都快，希望當大家急於公義時，多一點自我判斷，少一點人云亦云，以免讓自己意外淪為少數人鬥爭的工具而不自知。
尼采說：「笑談嚴肅事」，這件事我笑不出來，但我學習接受並釋懷。我是老派的人，不會討拍，沒有刻意營造的人設，不會公器私用假正義，我的帳號一直都在，不必在那邊開開關關改來改去，我沒什麼好隱瞞好刪文，我有缺點，我是真真實實的人。
Shit happens ，我能做的就是呼吸、安靜、爬山、讀書、創作、度日，還有等待黎明。
我一直在這裡，我還在這裡。

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