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温昇豪樂秀「金手指」全場大笑！　安心亞認有容貌焦慮：只能靠吃舒壓

記者蕭采薇／台北報導

醫療劇《整形過後》12日舉行開鏡儀式，監製兼主演的温昇豪率雙女主角張榕容、安心亞與新生代男星洪暐哲出席，為該劇披上白袍。被問到是否想過要整形，安心亞表示2年前還有點容貌焦慮，「自從瘦下來之後就沒有了！」

▲《整形過後》温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔安心亞（右二）、洪暐哲（左一）最罩護理師。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》開鏡。（圖／六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》飾演整形外科醫生，也是首次擔任監製的作品。他坦言4年來籌拍《整形過後》很多波折，製作費高達近億，自掏腰包就有8位數。女主角由已有合作默契的張榕容與安心亞擔綱，「張榕容是對角色很有想法的人，她經常到半夜還在跟我討論角色。安心亞上一部合作時就跟我說想要再一起拍戲，不論角色大小，讓我非常感動。」他拍照時秀出「金手指」pose，令眾人莞爾大笑。

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▲《整形過後》温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔安心亞（右二）、洪暐哲（左一）最罩護理師。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪演出《整形過後》飾演整形外科「神之手」。（圖／六魚文創提供）

去年才跟温昇豪搭檔演夫妻的安心亞，在《整形過後》角色也是「賢內助」，演出資深護理師兼業務總監，是温昇豪在劇中的最強後援。面對整形題材，安心亞表示，過去經常受到網友議論身材，她只能吃東西舒緩壓力，現在找到新的紓壓方式，「就是不吃東西，覺得自己很漂亮就不會在意！」

▲《整形過後》温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔安心亞（右二）、洪暐哲（左一）最罩護理師。（圖／六魚文創提供）

▲安心亞演出《整形過後》二搭温昇豪，擔任温昇豪「專屬刷手」。（圖／六魚文創提供）

張榕容在《整形過後》飾演整形外科醫生，是温昇豪的大學學妹，在劇中幾乎是無所不能的才女，她為此勤做功課，「我要上手術課、鋼琴課、羽球課、柔道課、韓文課，還要說英文跟醫療專有名詞。難怪我最近做夢一直夢到要考大學，就是《整形過後》害我的！」

▲《整形過後》温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔安心亞（右二）、洪暐哲（左一）最罩護理師。（圖／六魚文創提供）

▲張榕容演出《整形過後》化身整外才女。（圖／六魚文創提供）

身為女明星，張榕容被問到對外型哪裡不夠滿意？她坦言年紀越大，膠原蛋白一直流失，覺得眼袋不太滿意，尤其是身為演員，雖然借助外力能提升外型很好，但又希望臉上表情在表演時可以被讀到，因此常告訴自己不要太多容貌焦慮，希望能看到自己更多優勢。温昇豪也贊同，「女明星重點是質，演員應該不是靠外型，而是要有缺陷美，我覺得演員的可塑性在於不完美。」

▲《整形過後》温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔安心亞（右二）、洪暐哲（左一）最罩護理師。（圖／六魚文創提供）

▲「怪物新人」洪暐哲在《整形過後》是張榕容最佳小助手。（圖／六魚文創提供）

「怪物新人」洪暐哲在《整形過後》是張榕容最佳小助手，和影后有大量對手戲，他表示第一次看到對方覺得氣場很強，「我超緊張，也不敢說話，但姐姐很貼心主動找我聊天，也說我真的好可愛，讓我瞬間覺得沒有那麼緊張了。而且姐姐超貼心，比如我們手術課分開上，但姐姐會很熱心把筆記分享給我，很謝謝姐姐一直照顧我。」

▲《整形過後》温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔安心亞（右二）、洪暐哲（左一）最罩護理師。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪（右一）、張榕容（左二）醫師袍造型曝光，搭檔護理師安心亞（右二）、洪暐哲（左一）。（圖／六魚文創提供）

張榕容特別感謝洪暐哲私下教韓文，洪暐哲也在現場秀一段韓文自我介紹，安心亞聽完之後立刻大喊：「太可愛了吧！」想立刻爭取和洪暐哲的對戲機會，讓洪暐哲瞬間「耳朵發紅」，不過他趕緊對劇中「姐姐」張榕容表達忠誠：「榕容姐現在是我的唯一。」安心亞故意用電眼注視著他、逗他說：「沒事啦！還有兩個月！」

 

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