洪詩產後9個月「真正體會到身心俱疲」！深夜吐原因：心情大起大落

記者潘慧中／綜合報導
洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，平常除了分享育兒生活，也會不時記錄日常點滴。她11日便突然有感而發地說：「近一個月的生活，真正讓我體會到什麼叫做身心俱疲。」
▲洪詩最近因為毛小孩的病情身心俱疲。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
洪詩在社群網站解釋，雖然已經逐漸上手照顧女兒的方式，李運慶也是一個神隊友，但毛小孩Boogie的身體出現了警訊，「腎衰竭是我無法想像的狀況，時好時壞也讓我心情大起大落，能努力一天是一天。」
因此，洪詩想謝謝老公和女兒的存在，「讓我在心情無助低落時，總像太陽般的出現，讓生活中依舊充滿歡笑」，也感謝Boogie努力對抗疾病，「我們一起加油，你辛苦了Boogie。」
▲▼洪詩謝謝老公和女兒的存在，也謝謝毛小孩的努力。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
事實上，洪詩產後曾和李運慶因為小孩有過一次不愉快，「老公覺得哺哺在我身上都很容易被哄睡，也比較安穩。而他在哄睡哺哺時，則要花比較長的時間，讓他覺得沮喪。」她當時建議老公做法，卻讓對方有被糾正的感覺，「後來就真的是講開，我才知道原來他是這樣想。」
洪詩IG全文：
近一個月的生活
真正讓我體會到什麼叫做
身心俱疲
嫩嬰已經慢慢上手
也有神隊友的助力
但Boogie的身體出現警訊
腎衰竭是我無法想像的狀況
時好時壞也讓我心情大起大落
能努力一天是一天
謝謝哺哺和老公
讓我在心情無助低落時
總像太陽般的出現
讓生活中依舊充滿歡笑
謝謝Boogie的努力
我們一起加油
你辛苦了Boogie
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