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RIIZE承漢「正式回歸團體活動」！　曾因私生活爭議暫停活動10個月

記者張筱涵／綜合報導

韓團RIIZE成員承漢因私生活爭議暫停活動，1年來都沒有現身公開場合或參與團體活動。所屬製作公司Wizard Production今（11日）發表聲明，承漢將逐漸恢復活動並參與行程。

▲承漢在RIIZE官方影片中「被消失」。（圖／翻攝自Instagram／riize_official）

▲承漢恢復RIIZE活動。（圖／翻攝自Instagram／riize_official）

Wizard Production今天發出長文聲明，承漢因出道前的私生活爭議暫停活動近10個月，他深感過去的行為是不對的也深刻反省，且對成員和粉絲抱持著歉意：「我們也認識到承漢過去的行為並不符合藝人的標準，因此我們花了很長時間來討論他活動重啟的適當時機。」

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承漢在自省期間仍維持訓練以提升實力，在多方評估下，Wizard Production表示：「自出道以來，我們一直精心計劃RIIZE的每一個階段，我們認為當7名成員齊聚時，RIIZE的下一章將更具意義。因此，在與工作人員及成員們多次討論後，我們最終決定讓承漢回歸團隊。承漢將經過一段準備期，並於11月開始逐步參與RIIZE的部分行程，向各位粉絲再次問候。」

【Wizard Production聲明全文翻譯】

致熱愛RIIZE的BREEZE各位粉絲：

大家好，這裡是負責RIIZE製作的Wizard Production。

今天我們謹慎地向大家報告成員承漢的回歸及RIIZE未來活動方向的相關事宜。

正如大家所知，承漢因為出道前的私生活問題已經暫停團隊活動約10個月。承漢已經承認自己過去的行為是不對的，並對成員以及粉絲抱有深深的歉意。在此期間，他一直處於深刻反省的狀態，並暫停了所有活動近一年。我們也認識到承漢過去的行為並不符合藝人的標準，因此我們花了很長時間來討論他活動重啟的適當時機。

對於沒有及時通知大家承漢活動進展，導致粉絲不僅疑惑，甚至擔心和憂慮，我們深感抱歉。我們在多方面的考慮之下，現在才決定RIIZE的未來活動方向，對此我們真心致歉。

自出道以來，我們一直精心計劃RIIZE的每一個階段，我們認為當7名成員齊聚時，RIIZE的下一章將更具意義。因此，在與工作人員及成員們多次討論後，我們最終決定讓承漢回歸團隊。承漢將經過一段準備期，並於11月開始逐步參與RIIZE的部分行程，向各位粉絲再次問候。

即便在活動暫停期間，承漢仍不斷努力提升自己的實力，未來還有更多值得期待的表現。希望大家能以溫暖的目光陪伴承漢，支持他的回歸。

我們再次向支持RIIZE成長的粉絲致歉，對於讓大家經歷的混亂與困難深感抱歉。然而，RIIZE是一個不斷成長、實現夢想的團隊，成員們將團隊放在首位，並且即便在這個時刻也在努力練習。我們懇請大家相信我們的決定，讓我們能夠向粉絲展現由7名成員組成的完整RIIZE。

我們確信，許多人都在期待RIIZE的下一步，想知道他們將如何成長，懷抱什麼夢想，並且如何實現這些夢想。我們作為與RIIZE最為接近的團隊，也是RIIZE的熱烈粉絲，同樣迫不及待地期待他們的下一章。

我們將繼續與成員們一同追逐夢想，並以優秀的音樂和精彩的舞台回饋大家。希望各位能繼續支持並見證RIIZE成員們所有的成長與夢想實現的時刻。

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RIIZE, 承漢

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