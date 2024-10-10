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蕭煌奇超暖！　力挺視障藝術季「親自開唱募款」還贊助錄音室

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇日前為第27屆視障藝術季《最記得的…》行動音樂劇挺身募款，主辦單位表示，每年藝術季活動內容的產出都是歷經1年以上的規劃、製作和資源整合才能順利推出的，在後疫情時代整合資源的挑戰比疫情期間還要困難，原本擔心無法順利舉辦，但在瀕臨絕境即將放棄時，蕭煌奇舉辦慈善音樂會，為藝術季募得製作款項數十萬元，讓活動能順利展開。

▲▼蕭煌奇出席挺第27屆視障藝術季《最記得的…》行動音樂劇宣傳。（圖／身心障礙者藝文推廣協會提供）

▲蕭煌奇挺身為視障藝術季《最記得的…》行動音樂劇募款。（圖／身心障礙者藝文推廣協會提供）

對此蕭煌奇則謙虛說：「將在行動音樂劇演出的藝人很多都是我的同學、好友和學生，當然要力挺才行！」如曾在《中國好聲音》一戰成名的「小鄧麗君」張玉霞，就是蕭煌奇在啟明學校的同班同學，洪新智則擅長創作，蕭煌奇愛才惜才，曾幫他製作專輯。

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本屆藝術季有多首創作歌曲，將在行動音樂劇的劇情發展中同步發表，同時也預計在活動後發行數位單曲，但由於面臨財務困境，蕭煌奇加碼贊助免費錄音室提供給創作者，幫忙錄製張醴誠〈最初的夢想〉、紅心四〈給予〉兩首單曲，在演出前完成錄音，讓創作者的夢想得以實現。

▲▼蕭煌奇出席挺第27屆視障藝術季《最記得的…》行動音樂劇宣傳。（圖／身心障礙者藝文推廣協會提供）

▲蕭煌奇大力支持公益活動。（圖／身心障礙者藝文推廣協會提供）

而行程滿檔的蕭煌奇也趁這兩天，給自己放一個小假，前往台南小旅行，想回味難忘的私房控肉飯，自稱是「肉控」的他，最愛逛夜市小吃，尤其是控肉飯和水果冰品。

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