記者田暐瑋／綜合報導

日本搞笑藝人齊藤慎二因涉嫌在外景車內性侵女藝人一事，全案正式送交檢方調查，這起事件迅速引起媒體關注，經紀公司吉本興業亦在事件爆發後宣布解約。然而，一位自稱是齊藤的友人透露，引發解約的背後原因並非僅僅是涉嫌性侵，齊藤慎二長期以來的賭博問題也是關鍵因素之一。

齊藤慎二原本活躍於多個綜藝節目中，今年9月突然以健康理由退出，隱退幕後，接著就爆出性侵風波，經紀公司在調查結果尚未出爐前就火速切割，一名自稱是齊藤的友人出面透露，齊藤除了性侵外，私下有嚴重的賭博嗜好，情況堪比日本大聯盟球星大谷翔平的前翻譯水原一平，嚴重到可能積欠了大量債務，才導致公司急著解約。

▲齊藤慎二。（圖／翻攝自日網）

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至於性侵案件，齊藤慎二一直堅持雙方是合意性交，妻子瀨戶Saori也發聲力挺，稱是受害女性主動，「追蹤社群平台並交換聯絡方式都是事實。」還透露已向警方申請外景巴士的行車紀錄影像，強調這並非單方面的行為。

隨著事件延燒，受害者透過律師發表聲明控訴身心的創傷，表示網路上針對她的無端指責不斷，大規模的肉搜行動讓她不堪其擾，更不滿齊藤的家人更是汙衊她「主動」，企圖將所有責任歸咎於她，令她倍感壓力。受害者強調，這些指控與事實不符，希望外界停止對她的過度關注。

▲齊藤慎二傳出性侵女藝人，妻子IG護夫發聲。（圖／翻攝自日網、IG）