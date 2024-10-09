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《黑白大廚》愛德華李超暖！大方回應拿坡里黑手黨道歉：你當之無愧

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》（以下簡稱黑白大廚），近日迎來尾聲，由29歲「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚擊敗「白廚師隊」名廚愛德華李，除了廚師們人氣暴漲，各種話題也在網路上延燒，其中拿下冠軍的權聖晙就因輕率的發言，在Instagram上發文致歉，愛德華李也親自在底下回應，給予暖心鼓勵。

▲權聖晙道歉，愛德華親自回應。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

▲權聖晙道歉，愛德華李親自回應。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

愛德華李8日回應權聖晙於Instagram發布的冠軍感言與道歉文，用英文留言寫道：「主廚，你贏得的勝利當之無愧，千萬不要失去自信。」並進一步表示「這是一場比賽，而我們參賽的目的就是要贏。不需要道歉，恭喜你！」相當大方的態度贏得讚賞，也吸引了1.2萬人留言，並在留言串給予熱烈迴響。

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▲權聖晙道歉，愛德華親自回應。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

▲愛德華李留言。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

此前，權聖晙在寫下奪冠感言時，特別向愛德華主廚道歉：「雖然節目中有關愛德華李主廚的部分幾乎被剪掉了，但他在比賽中的創意和挑戰精神令我驚嘆不已。」他還回憶起在比賽間隙中親自下台向對手表達鼓勵的情景，並強調自己在節目中的「會把你狠狠踩在腳下」發言其實是為了激勵大家繼續奮戰，但現在回頭看，這樣的言論顯得過於驕傲和輕率。

最後，權成俊感性表示，這一年的比賽讓他學到了很多，並對製作團隊、參賽的其他廚師以及所有給予支持的觀眾表達感謝。他也透露，雖然此次比賽運氣站在自己這邊，但如果未來有機會再度與愛德華同場競技，會毫不猶豫地加入對方的團隊，並希望能一起奪冠。

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