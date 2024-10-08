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汪建民《台灣靈異事件》鐵頭警官爆紅！26年前超帥劇照翻出　網淚道別

記者田暐瑋／綜合報導

汪建民7日因肺腺癌病逝，突如其來的噩耗令親友及粉絲悲慟不已，他1990年以演員身分出道，最知名的角色是1998年在《台灣靈異事件》中飾演的警官鐵頭，形象正氣凜然令人印象深刻，帥氣程度不輸男主角謝祖武。

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▲汪建民飾演鐵頭爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

▲汪建民飾演鐵頭爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

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汪建民1990年在中視演出《媽媽萬歲》出道，之後接演《梅花三弄-水雲間》、《黃土地外的天空》等劇，直到1998年接下《台灣靈異事件》中的「鐵頭」才一戰成名，形象正直帥氣，成為該劇一大看點，他自第43單元才加入，一路演到第166單元，比謝祖武演得還要久，至今仍是六七年級生難忘的經典角色。

▲汪建民飾演鐵頭爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

▲汪建民飾演鐵頭爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

自從結束《台灣靈異事件》演出後，汪建民陸續接演多部戲劇，2012年公開和寶媽差12歲的戀情，常在螢光幕前放閃，屢次傳出將修成正果，未料交往2年多卻分手，事實上這段相差12歲的戀情一開始並不順遂，寶媽更直言很對不起汪母，泣訴「無法給他正常家庭」。

▲寶媽、汪建民「姐弟戀」驚爆分手，男方爆出情變後首度公開露面一臉憔悴。（圖／資料照／記者黃克翔、徐文彬攝）

▲寶媽、汪建民「姐弟戀」。（圖／記者黃克翔、徐文彬攝）

直到2019年，汪建民捲入澎恰恰高利貸風波，之後又傳出債務消息，2022年一度爆出失聯，同年6月出面說明債務問題，坦言負債約1500萬，其中包含澎恰恰的債務，已陸續跟債主聯繫，希望盡快還債，之後轉戰直播帶貨賺錢，表示自己年輕時確實曾有賭博經驗，但絕非曾被報導的因賭博欠下2千萬，只說「全都因為是我不存錢導致」。

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