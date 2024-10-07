日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…網震怒

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日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…齊藤慎二犯行網震怒

記者陳芊秀／綜合報導

41歲日本諧星齊藤慎二是3人搞笑團體「叢林口袋（ジャングルポケット／Jungle Pocket）」的成員之一，被指控在一輛電視台外景巴士內性侵20多歲女性，以涉嫌非自願性交及非自願猥褻行為遭警方函送。他9月20日以身體不適為由停止演藝活動，7日性侵案件爆發，震驚各界。

▲▼日人氣諧星齊藤慎二涉及電視台巴士性侵女子被函送。（圖／翻攝自X）

▲日諧星齊藤慎二涉嫌在電視台外景巴士內性侵女子，被警方函送。（圖／翻攝自X）

據警方調查相關人員透露，事件發生在7月，齊藤慎二涉嫌在停放於東京新宿路上的電視台外景巴士內，趁與20多歲女子兩人單獨在車內時性侵，受害女性向警方報案，事件因此曝光，據了解，該女性表示：「我絕對無法原諒這件事。」

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齊藤慎二接受調查時承認了女方指控，並說：「我為自己輕率的行為，對對方以及自己的家人造成困擾感到非常懊悔。」他的所屬經紀公司吉本興業則回應「還在確認事實」。

而齊藤慎二已婚，妻子是藝人瀬戶Saori，兩人育有1子。他是搞笑團體中人氣頗旺的成員，在多個高知名度節目都有演出，包括每週三固定在日本電視台的高收視晨間情報節目《ZIP！》登場。他在9月20日透過公司發表停止活動，當時原因是患有氣喘，更因肺炎住院，如今爆發性侵案件，今後也將全面從所有露臉節目消失。

▲▼齊藤慎二已婚，妻子是藝人瀨戶Saori。（圖／翻攝自IG／seto_saori）

▲齊藤慎二已婚，妻子是藝人瀨戶Saori。（圖／翻攝自IG／seto_saori）

日網對此震驚也感到憤怒，「本來身體不好還替他很擔心，真是浪費了，衝擊太大了」、「難怪會停止活動」、「還以為是身心狀態之類的休息」、「結束了，形象太差」、「還很擔心他身體的，結果被耍了」。

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